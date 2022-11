“Nos quedamos viendo un chispero”: militares siguen sin recibir medalla prometida

W radio pudo constatar con varias fuentes que continúa el malestar entre algunos miembros del Ejército Nacional, luego de que algunos militares sigan sin su medalla que había sido prometida hace más de un mes, con motivo de la ceremonia del día del Ingeniero Militar que se realizó el martes 4 de octubre. A la parada militar, llegaron más de 60 hombres de diferentes regiones del país, tras ser citados a través de una resolución.

Tras la molestia de los militares y de la denuncia de W radio, el Ejército respondió hace un mes que, para esa ceremonia, habían citados 60 condecorados; no obstante, en la ceremonia realizada fueron otorgadas 50 medallas, por lo que “el comandante del Ejército ordenó la realización de una ceremonia nuevamente en Bogotá para hacer el reconocimiento y la entrega a cada uno de los hombres y mujeres, de los 10 que aún están pendientes.”

También se había se ordenado que en el resto del país se realizaran los reconocimientos en las unidades militares de forma descentralizada a los otros 147 condecorados que hacen parte de la resolución, como se había programado.

Pese a esto, un mes después uno de los militares afectados, y al cual no le ha llegado su condecoración dijo que él y sus compañeros “nos quedamos viendo un chispero”, ya que no se les cumplió con lo prometido y al parecer este año no se les dará la medalla que se les había otorgado en el mes de octubre.

En la resolución en donde fueron citados los militares se puede evidenciar que son cerca de 191 los militares en todo el país activos y algunos en retiro, los que fueron notificados de la medalla que se les iba a dar en ceremonias en algunas zonas del país. Una de ellas, en el campo de paradas de la Escuela de Ingenieros en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Uno de los nombres que apareció hace un mes en el listado, es el del general (R) Eduardo Zapateiro, quien hasta hace pocos meses fue el comandante del Ejército.

“Qué lástima que el gran trabajo que realizan los ingenieros militares, cómo construir puentes, vías, placas huellas, pozos, labores de desminado se vea empañado por esta clase de incumplimientos administrativos que van en detrimento de la moral de los soldados que se ganan esos reconocimientos a medias”, dijo otra de las fuentes consultadas por W radio.