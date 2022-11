Ninguna petrolera ha dicho que se va de Colombia: Minhacienda tras tributaria

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que “ninguna petrolera ha dicho que se va de Colombia”, luego de la aprobación de la reforma tributaria, que incrementa los impuestos para el sector de hidrocarburos.

De hecho, señaló que la Tasa Efectiva de Tributación para la extracción de hidrocarburos con la reforma tributaria aumenta entre 3,8 y 15,3 puntos porcentuales, “un poco más de lo que era antes”, y que el impuesto adicional es la no deducibilidad de las regalías, que es del 2 %.

Sobre si habrá nuevos contratos de exploración de hidrocarburos el jefe de la cartera señaló que “como los contratos, como la exploración, se tarda tres, cuatro o cinco años en reflejarse en producción, la rentabilidad no va a ser excesiva, será más o menos lo que había antes de la reforma, un poquito más, no mucho más”.

Seguidamente apuntó: “Por eso decimos que eso no tiene por qué afectar la exploración y hasta ahora no he visto a ninguna empresa petrolera que haya dicho que se va de Colombia. Yo creo que están entendiendo que deben pagar parte del auge, mientras lo haya, porque cuando empiecen a bajar los precios la tasa de tributación tenderá a reducirse”.