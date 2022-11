Ministerio de Agricultura pide sustituir importaciones y generar más exportaciones

Durante un control político realizado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la ministra de Agricultura, Cecilia López, fue enfática en manifestar que como grandes retos se encuentra “sustituir importaciones y generar más exportaciones”.

Allí mismo, la titular de la cartera del agro dijo que “Colombia necesita aumentar su oferta exportable. Con el dólar a estos niveles habría sido preciso poder responder rápidamente a la demanda internacional. Hay buenas oportunidades en exportaciones en productos como: lima Tahití, aguacate Hass, arándanos, uchuva y algunas proteínas como trucha y tilapia”.

Según cifras del Ministerio de Agricultura, con el TLC han mejorado las exportaciones a Estados Unidos, entre 2012 y 2021, de productos como: lima Tahití con US$44 millones, aguacate con US$13 millones, arándanos con US$4 millones y uchuva con US$4 millones, así como proteínas como la trucha y tilapia con US$92 millones y US$427 millones.

Otro de los temas sobre los que opinó la ministra López, fue sobre la transformación energética de Colombia, sobre la que aseguró que no será posible si no hay una transformación económica, al igual si no hay una diversificación productiva en Colombia, allí agregó “tenemos agua, tierra y la gente para este proceso”.