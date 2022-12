Estaré eternamente agradecido a Deportivo Pereira: Harlen ‘chipi chipi’ Castillo

Harlen Castillo es hoy la figura más destacada del fútbol profesional colombiano, luego de su categórica actuación en la final de liga ante Independiente Medellín. Castillo fue clave para que el Deportivo Pereira se coronará por primera como campeón luego de 78 años de historia.

Nacido en el departamento del Chocó y con 29 años, Castillo se convirtió indudablemente en uno de los máximos ídolos de la afición matecaña.

El popular ‘chipi chipi’, detuvo dos cobros en el partido de vuelta de la final ante el equipo antioqueño y catapulto al Pereira a la cima del fútbol colombiano. Un triunfo celebrado en todo el departamento de Risaralda, pero también en Chocó y especialmente en su pueblo natal Itsmina.

Castillo pasó por los micrófonos de W Radio para hablar de la obtención del título y agradecer a todas las personas que lo han rodeado a lo largo de su carrera profesional.

El guardameta señaló que, en los momentos decisivos desde el punto penal, opto por dejar en blanco sus pensamientos para poder concentración absoluta en la definición.

“Sinceramente no me paso nada por la cabeza en ese momento, he tenido grandes personas a mi lado que me ayudaron para estos momentos, además los momentos difíciles que he pasado en la vida y los compañeros me ayudaron para entender que tenía que vivir el momento”, explicó.

Sin embargo, la alegría para los hinchas matecañas no es completa, pues luego de la obtención del título el portero anunció que no renovara su contrato con el cuadro risaraldense, pues después de siete años en la institución quiere tomar un nuevo aire en su carrera profesional.

“Soy ‘chipi chipi’ por el Deportivo Pereira, me han inculcado muchos valores, no solamente el hincha del equipo, también todos sus habitantes, estaré eternamente agradecido con esta institución. Mi salida es una decisión personal porque quiero tener un nuevo aire, por ahora no tengo equipo y espero poder llegar a un buen equipo”, señaló