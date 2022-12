Viva Air no es una empresa independiente de Avianca: abogado demandante

Se conocieron detalles de la investigación que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió contra Avianca y Viva Air por presuntamente haber hecho la integración sin autorización.

La SIC señaló que si confirman que sí hubo integración, estas compañías podrían ser multadas por parte de la SIC hasta por 100.000 salarios mínimos, o hasta por el 20 por ciento de su patrimonio, o hasta con el 20 por ciento de sus ingresos operacionales.

Además, el auto la SIC señala que la operación de Avianca y Viva Air en el mercado “sugiere que actúan de manera coordinada en beneficio de su controlante común”.

En entrevista con Sigue La W, Jorge Enrique Sánchez, demandante de integración entre Avianca y Viva Air, aseguró que “la SIC abrió un pliego de cargos en contra Avianca, Viva y algunas personas naturales porque encontró pruebas de que estas empresas habrían perfeccionado la integración empresarial antes de obtener el permiso de la Aeronáutica Civil, trámite que está en curso”.

Especificó que “Avianca anunció en abril de este año que habían tomado la decisión de adquirir el 100% de los derechos económicos de Viva y que habían tomado unas precauciones para que no se interpretara que habían procedido sin obtener previamente el permiso”.

No obstante, “estas precauciones fueron ficticias, fueron una fachada (…) las pruebas de las que habla la SIC dan cuenta que además de que esa adquisición ocurrió, esas precauciones resultaron ser una fachada”.

Por otra parte, Sánchez aseguró que “la Superintendencia toma nota de que, al momento de hacer la integración, esas empresas no tomaron ninguna precaución frente a una contingencia que era natural, que era que alguien les pudiera decir que no, las empresas no tuvieron eso en cuenta”.

En esa misma línea, fue enfático al decir que “Viva no es hoy una empresa independiente de Avianca, dejaron de competir y la integración está perfeccionada. Dice la SIC que el mayor accionista de Viva pasó a ser miembro de la Junta Directiva de una de las controlantes de Avianca y desde allí ha dado instrucciones a las dos aerolíneas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: