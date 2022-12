“De la unión entre colombianos y venezolanos salen cosas bonitas”: ‘Los del Ñam’

Cristhian Caína y Erwin García, quienes conforman a ‘Los del Ñam’, un dúo que se ha robado toda la atención en redes sociales por sus grandiosas y apetecidas recetas, pasaron por W Fin de Semana para hablar sobre su historia y el mensaje que quieren transmitir con su contenido.

Para empezar, Erwin García aseguró que en el camino de estudiar teatro tuvo la oportunidad de coincidir con Cristhian Caína, quien es actor de arte dramático, y con el tiempo abrieron una hamburguesería y por pandemia tuvieron que cerrar y ahí nació la idea de hacer videos para redes sociales.

“Hay un arma muy poderosa, no es algo especial, nosotros no somos chef, el virtuosismo de la academia llevado a la cocina no lo tenemos. Lo que tenemos es el amor, interpretado en el personaje de la abuela nos ha ayudado a conectar con la gente”, aseguró Caína.

De igual forma, expresó que “lo que queríamos era tocarle el corazón a cada una de las personas que nos viera y ayudarles a salir de la rutina de la cocina”.

¿Qué los llevó al éxito?

Sobre este punto, los creadores de contenido indicaron que “hay que tener disciplina y constancia, pero también hay que escuchar a las personas que nos siguen, tratamos de leer los comentarios de nuestros seguidores y de ahí salen nuestras ideas”.

El mensaje que hay detrás

Erwin García explicó en la entrevista que “la migración venezolana en Colombia está llena de tabúes, tiene una mala fama en el país y eso hay que borrarlo, a través de las buenas acciones y de los grandes seres humanos que están llegando a nuestro país (…) queremos mostrar que uniendo fuerzas entre colombianos y venezolanos podemos hacer cosas bonitas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: