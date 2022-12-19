Dan luz verde a extradición de estafador de edificio “fantasma” en Florida

ACTUALIZACIÓN

El 21 de noviembre de 2024, un jurado declaró a Carlos Elías Mahecha Díaz no culpable de los diez cargos formulados en su contra. El 22 de noviembre de 2024, la Corte Federal del Distrito Sur de Florida expidió el Judgment of Acquittal dentro del caso No. 19-20738-CR-BLOOM/MARRA. El concepto favorable de extradición informado en esta publicación permitió que el proceso continuara en Estados Unidos, pero no constituyó una declaración de responsabilidad penal.

La Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición del médico anestesiólogo Carlos Elías Mahecha, quien es pedido en extradición por Estados Unidos tras una estafa en la que varios inversionistas se quedaron esperando la construcción de un edificio “fantasma” en Florida.

Antes de que fuera emitido este concepto, la defensa de Mahecha elevó una solicitud de nuevas pruebas bajo los argumentos de que no se cumplía a cabalidad con el principio de la doble incriminación, que la pena de estafa en Colombia es inferior a cuatro años y que se trata de una persona de la tercera edad que padece graves problemas de salud, como producto del Parkinson y episodios depresivos.

Por lo anterior, la defensa de Mahecha solicitó que se ordenara una valoración médica por su estado de salud.

Sin embargo, la Corte negó estas pruebas y cuatro meses después decidió dar luz verde a esta extradición para que Mahecha siga su proceso legal en Estados Unidos.

“La Sala es del criterio que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Elías Mahecha Díaz, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a dicho pedido”, precisa la Corte.

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