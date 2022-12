¿Reelección regalada? Pelea de Verdes con el Gobierno por ‘mico’ en reforma política

Por un supuesto ‘mico’ en la Reforma Política, el Partido Verde mostró su inconformidad con el Pacto Histórico, puesto que la reelección de los congresistas estaría “regalada”. De hecho, la representante Catherine Juvinao trinó “Reelección regalada. ¡Feliz Navidad!”. Cabe aclarar que se aprobó el texto de conciliación, por lo que el quinto debate se llevará a cabo el año que viene.

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, habló en los micrófonos de Sigue La W acerca de la molestia generada a partir de los últimos desplantes por parte del Gobierno Nacional hacía su partido y las posibles dificultades que afrontaría la coalición para sacar adelante las propuestas y reformas en el Congreso.

“Dentro de una coalición de Gobierno se puede disentir, eso no quiere decir que nos odiamos o que no tenemos contacto con el presidente, siempre he dicho que entiendo perfectamente porque el presidente ha invitado a todos los partidos políticos a hacer parte de la coalición. Es evidente que hay angustias y que las inconformidades deben ser tramitadas, sabemos que le han entregado a cada partido”

Sobre los puntos que han generado discordia en las últimas semanas, la congresista señaló que, “nosotros tenemos una posición técnica y programática, no es justo el trato para la Alianza Verde, no se puede marginar a quienes realmente hemos luchado por el cambio”.

Además, agregó que nadie en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, puede señalarla de haber pedido cosas a cambio de su apoyo para sacar adelante los proyectos en tramite en el Congreso de la República.

“No me deja satisfecha que desde el Gobierno se responda que el ‘mico’ de la reforma política lo metieron los conciliadores. Es la peor reforma que se propone desde 2003″, añadió.

Por su parte, María del Mar Pizarro, congresista del Pacto Histórico, manifestó que Verdes y miembros de su bancada tienen muchas cosas en común, por lo cual se deben llevar a cabo todas las acciones necesarias para superar los inconvenientes, no sin antes manifestar que existe una molestia por algunas declaraciones.

“Nuestra molestia no es la crítica, es la forma en la que se ha hecho, ya que algunos congresistas han señalado que nosotros no somos el cambio con señalamientos personales. Cuando se mira la conciliación, fue el Senado el que mete este artículo en la reforma”, explicó.

“Esta reforma política lo que plantea es una forma distinta de hacer política, representa un cambio en como se ha elegido a los congresistas en este país, es el resultado de las recomendaciones de expertos y académicos, sin embargo, tengo algunos reparos con algunos artículos”, añadió.

Vea el debate completo aquí: