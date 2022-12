Julio Reyes Copello y su papel en el desarrollo de nuevos artistas

Este 21 de diciembre estuvo para los micrófonos de Contrarreloj el productor colombo-estadounidense Julio Reyes Copello y habló sobre el desarrollo de su carrera musical y cómo desde esta le aporta al surgimiento de nuevos artistas en la industria.

Recientemente Reyes fue ganador del premio al productor del año en los Grammy Latino 2022 y destacó que ese acto es una alegría que no envejece.

“ Es una alegría que no envejece porque en esta categoría había sido nominado cinco veces, pero es la primera vez que me lo gano ”, contó entre risas destacando que si hubiera pasado presencialmente a recibirlo “hubiera llorado mucho”, debido a que Reyes no pudo recibir el premio debido a que se encontraba desarrollando ese proyecto.

Así mismo, destacó que lleva una amplio bagaje en la industria de la música en donde ha grabado con artistas como Marc Anthony pero que desde el primer momento protege la euforia que le genera ese tipo de arte, es decir, la música.

“ Nunca me ha faltado cabeza para el amor a la música, es algo natural, lo tengo desde niño y he protegido esa euforia que me produce la música ”, enfatizó.

Por otro lado, habló sobre cómo desde su carrera y en la forma en que se dicen las cosas impulsa a nuevos artistas, siendo relevante que Reyes tienen en marcha programa para soportar este fin.

“Tienes que saber decir las cosas sin que la gente se ofenda y sin que pierda la magia tu labor, y eso lo asumo son toda la responsabilidad”, expresó.

Además, de que un productor musical no se debe limitar solamente a su labor, sino ir más allá. “El productor es un psicólogo, un guía espiritual, es una mezcla de muchas facultades y sobre todo debe tener hipersensibilidad, porque cuando tienes un artista en tu estudio, debes capturar toda la capacidad que tiene él de conmover a esa persona que escucha su música ”, puntualizó.

Porque según Reyes, “la música tiene ese poder de aligerar y hacer más llevadero el infierno personal con el que tenemos que convivir todos los seres humanos”.

Finalmente, el artista reconoció que de sus mejores regalos ha sido escuchar a la gente cantar sus producciones.

Escuche la entrevista completa con Julio Reyes: