Murió menor de edad tras presunto ataque sicarial en Bogotá

Bogotá

Un lamentable caso ocurrió en las últimas horas en el norte Bogotá en la avenida Boyacá con calle 116, cuando delincuentes armados abordaron a un vehículo que se movilizaba por el sentido sur norte y dispararon en varias oportunidades, en medio del tráfico. Lamentablemente en el hecho, resultó herido un menor de 7 años que murió horas después en un hospital.

En diálogo con W radio, el padre del menor quien conducía el vehículo, habló sobre lo ocurrido y señaló que los hombres hicieron por lo menos 7 disparos, uno de ellos impacto a su hijo. “Mataron a mi hijo, no sabemos por qué, somos personas trabajadoras, era un niño que solo estudiaba, no murió en el instante, murió tres horas después, no hemos tenido acompañamiento de las autoridades, estamos en peligro.”

Además agregó John Rojas, agregó: “yo solo me dedico a trabajar, yo fui candidato de hecho al concejo por el Polo, tengo una empresa de cobranzas, íbamos para las fiestas de fin de año para Santander, no entiendo por qué nadie hace nada, la policía por mucho ha llamado dos o tres veces, yo si de verdad pido que se haga justicia y que esto no se quede asi.”