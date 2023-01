Denuncian presunta intimidación del alcalde de Manizales; Carlos M. Marín respondió

La comunicadora social Alejandra Franco pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para entregar detalles de la denuncia que hizo a través de redes sociales contra el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, a quien señala de haberla seguido e intimidado.

Según relató Franco, “yo iba en el carro con mi mamá y con mi hermana, en una curva, en medio de un trancón, había un carro muy mal parqueado y en ese momento yo saco la cabeza y le dije mal parqueado, ¿por qué no se va para su casa?, cuando volteo, me doy cuenta que se están bajando el alcalde y su esposa, él me reconoció y le dije mejor váyase para su casa”.

Seguido a esto, especificó que continuó con su ruta pero notó que la camioneta blanca del alcalde la estaba siguiendo, “nunca me imaginé que fueran ellos, se esperó el trancón que había y seguía detrás, cuando llegamos a punto paramos y parqueamos y la camioneta se parqueó detrás, cuando me bajo y paso por el carro, se bajó el alcalde y me encaró y me dijo en qué le puedo servir, para qué me necesita”.

Franco también indicó que el mandatario de Manizales la cuestionó y le preguntó insistentemente si estaba borracha “le empezó a gritar cosas a mi mamá y yo me devolví y empezamos a discutir, mi mamá alcanzó a grabar un poco de lo que pasó”.

DENUNCIA PÚBLICA: El alcalde Carlos Mario Marín de Manizales me hizo persecución desde el sector de la Santander, en su camioneta IFM419 hasta Ravasco, me intimidó cuando me baje a decirme cosas. También intimidó a mi mamá y mi hermanita. @FLIP_org @lapatriacom @Corcivicaldas pic.twitter.com/DaLOmMeIkq — Ale (@Afm0512) January 6, 2023

Por otra parte, la ciudadana aseguró que el alcalde la tiene identificada porque, “yo he sido crítica y con argumentos de su administración, él me ha visto en otros momentos cuando trabajé para la administración pasada. Es algo que me parece grave porque para eso estamos, para hacer veeduría”.

Además, especificó que ella no insultó al mandatario distrital.

El alcalde de Manizales responde:

Por su parte, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, aseguró que en ningún momento le faltó el respeto a la ciudadana y lo único que quería era entablar un diálogo para conocer sus inconformidades.

“Yo siempre doy la cara en este tipo de situaciones, yo quise entablar un dialogo con la ciudadana para conocer sus peticiones. Siempre cuando un ciudadano me dice algo, hombre o mujer, yo le pregunto qué tiene para decirme, y cuando le pregunto casi siempre no tienen qué decirme”, dijo.

Asimismo, le pidió disculpas públicas a Alejandra Franco. “No tenía ni idea de quién es, yo no la conocía ni la había visto, tampoco la sigo en redes sociales. La señora se puso tapabocas y no se dejó ver la cara”.

