Polémica por frase de Polo Polo contra Francia Márquez: “más inflación y revienta”

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo volvió a causar polémica en redes sociales por un comentario contra la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, en el que critica su apariencia física.

“¡Más inflación y se revienta! Y los niños de la guajira y choco muriéndose de hambre”, escribió.

¡¡Más inflación y se revienta!! Y los niños de la guajira y choco muriéndose de hambre pic.twitter.com/pgfrfJRPZ1 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 6, 2023

La frase de Polo Polo generó críticas en su publicación, pues muchos calificaron como “bajeza” ese tipo de argumentos para criticar a la mandataria.

“Los temas de salud no deberían ser objeto de burlas, independiente de la ideología (…). ¡Bajeza total! (…). Qué ironía un supuesto abanderado en contra del racismo criticando a las personas por su aspecto”, fueron algunos de los comentarios al trino.

Bajeza total!

Pero es que no tiene ni un argumento válido para atacar a una mujer valiente, inteligente, empoderada y transformadora de realidades así que usa la vieja forma de atacar a las mujeres por su físico o su sexualidad. — Sandra Ortiz 🌻 (@SandraOrtizN) January 6, 2023

Incluso, el excandidato presidencial Enrique Gómez le salió al paso a la publicación y defendió a la vicepresidenta, pidiendo “más altura en el debate”.

“Eso no se hace, burlarse del físico de una persona, no se hace. Es caer en las mismas prácticas de ellos. Más altura en el debate, el respeto por la dignidad de los demás no puede perderse”, comentó.

Eso no se hace, burlarse del físico de una persona, no se hace. Es caer en las mismas prácticas de ellos. Más altura en el debate, el respeto por la dignidad de los demás no puede perderse. — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) January 7, 2023

Este no es la primera controversia de Polo Polo con la vicepresidenta, pues ya había tenido que retractarse luego de llamarla “estafadora”. En aquella ocasión, concilió con la Márquez ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

“También de que sea propietaria de minas de oro en el Cauca, o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado ELN haya apoyado su candidatura a la vicepresidencia”, dijo.

“Corrijo los mensajes emitidos en el marco de la campaña presidencial con los cuales pude haber herido o afectado su honra y buen nombre”, agregó.