El día que Petro alertó presunta violación de menor por parte de militar de EE.UU.

Sigue La W conoció el testimonio de Olga Lucía Castillo, una madre que asegura que su hija fue violada en una base aérea de Melgar, Tolima, el 26 de agosto de 2007, por el sargento Michael Cohen y el contratista César Ruiz. En su momento, el entonces senador y hoy presidente, Gustavo Petro, pidió al Congreso que escuchara su denuncia en 2009.

Esta fue la petición del entonces senador Gustavo Petro en el Congreso de la República:

En entrevista con Sigue La W, Castillo aseguró que su hija “fue violada, secuestrada y drogada por Michael Cohen, sargento activo de los Estados Unidos y César Ruiz, contratista mexicano, ella tenía 12 años cuando pasó esto”.

Además, fue tajante al decir que “la Fiscalía es vulneradora de los derechos de las víctimas de los militares de EE.UU., ellos esconden los casos porque a mí me pasó y también traen investigadores de ese país a hacer firmar a las víctimas papeles en inglés para llevarlos y decir que aquí no pasa nada”.

De igual manera, Castillo indicó que tiene las pruebas de todos sus señalamientos, “esas denuncias las llevan para la Corte Penal Militar de Carolina del Norte y allí las esconden (…) la Fiscalía dice que todo está en Estados Unidos”.

La colombiana también aseguró durante la entrevista que tanto el Bienestar Familiar como la Defensoría del Pueblo tienen conocimiento de los casos de presunto abuso sexual a menores de edad.

Por último, Castillo envió un mensaje al presidente Gustavo Petro: “señor presidente, yo tengo cáncer y necesito que el caso de mi hija sea resuelto, que se investigue y que no quede impune. Mi hija se ha intentado suicidar más de 4 veces, no tiene libertad, hemos sido perseguidas y amenazadas por este caso, me han querido matar”.

Sigue La W contactó a la Embajada de Estados Unidos para conocer su respuesta a la denuncia, sin embargo, no hemos obtenido una respuesta.