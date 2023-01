Quedó definido el aumento del avalúo catastral para este año, ¿de cuánto será?

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) anunció que el incremento de los avalúos catastrales para los predios urbanos no formados y no actualizados en la vigencia 2022, será del 4,31% y para los predios rurales no formados y no actualizados en la vigencia 2022, del 3%.

Pero recordemos que a ese porcentaje se suma el que defina cada municipio para concretar el aumento predial de cada año.

El director del DNP, Jorge Iván González, explicó que “los excesivos precios de los insumos agrícolas, la competitividad del sector y los factores de producción (arrendamiento de tierras, elementos agropecuarios, empaques agropecuarios y servicios agrícolas) han encarecido el costo de los alimentos”.

Además, aseguró: “el área rural ha sufrido graves afectaciones por la emergencia invernal. Por eso, en este primer CONPES decidimos que para los predios rurales no formados y no actualizados en la vigencia 2022, el incremento sea el correspondiente a la meta de inflación, esto es 3%”.

Hay que señalar que la relevancia del avalúo catastral radica en que es la base para el cálculo del impuesto predial, el cual constituye una de las principales fuentes de ingresos de las regiones que, en 2021, representó el 34,3 % de los ingresos tributarios para los municipios.