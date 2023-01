“Un suicidio económico y social”: Duque sobre freno a exploración de petróleo y gas

Iván Duque, expresidente de Colombia. Foto: Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit. / Riccardo Savi

Luego de que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunciara que el Gobierno Nacional no firmará nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, siguen las reacciones de distintos sectores. El expresidente Iván Duque, por ejemplo, calificó como un “suicidio económico y social” la decisión.

Según el exmandatario, las consecuencias para el país serían riesgosas, entre otras cosas por la posible fuga de inversiones de un sector que es la principal fuente de ingresos.

“ Si se para la exploración, el mensaje que le estamos dando a los inversionistas en todo el mundo es que la principal fuente de ingresos de Colombia va a desaparecer y eso va a generar incertidumbre, preocupación y una gran salida de capitales de nuestro país”, precisó Duque.

Le puede interesar Petro urge por un capitalismo descarbonizado

El exmandatario también se refirió a las razones que dio el Gobierno tras el anuncio, sobre la necesidad de avanzar en la transición energética, señalando que, a su juicio, ese no sería el camino.

“Colombia no utiliza petróleo y gas para la producción de electricidad y nuestra matriz energética en más de un 75% depende del agua. Hemos dado pasos como sociedad para que entre el 14 y el 20% de la electricidad que se produce en el país derive de energías renovables no convencionales, principalmente como la eólica y la fotovoltaica, de manera que eso no es una preocupación”, puntualizó.

Finalmente, Duque indicó que el petróleo y el gas representan más del 40% de nuestras exportaciones, más del 30% de la inversión extranjera directa y que son una de las principales fuentes de capitalización bursátil en el mercado de valores, por lo cual cuestionó de dónde se podrían conseguir los recursos que el país dejará de percibir.