MinMinas respondió a polémica sobre informe de reservas de gas y petróleo

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, salió en defensa del informe Balance de Recursos y Reservas Disponibles para la Transición Energética a pesar de que el mismo, según algunas fuentes, no era fiable e igualmente no contaba con la aprobación de todos los altos mandos de la cartera minero-energética para su publicación.

En sus declaraciones, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, fue enfática en manifestar que en el informe nunca se falsificaron ni cifras y mucho menos alguna firma, haciendo referencia a que la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, si entregó su firma para la presentación del informe y nunca hubo suplantación, sino que por el contrario siempre estuvo al tanto de lo que se hablaba en el mismo.

En sus declaraciones, Vélez, explicó “en primer lugar respecto a las firmas, es muy importante decir que este documento tiene en su segunda página algo que en el mundo editorial se conoce como la página legal, esa página legal arranca siempre en todas las publicaciones con el reconocimiento protocolario de quienes son los líderes de esa cartera, en este caso la página segunda de este documento tiene en primer lugar al presidente de la República, tiene en segundo lugar a la ministra y tiene también a la viceministra de Energía, ese reconocimiento se hace porque es estándar y porque reconoce precisamente a quienes están a cargo de la política”.

En cuanto al supuesto desconocimiento de la viceministra de Energía, sobre el informe el cual aseguró que solo hasta el día de su publicación que fue el pasado 13 de diciembre tuvo acceso, la ministra Vélez, respondió y aseguró que el informe siempre fue público y que en muchas reuniones de su construcción la viceministra estuvo presente, añadiendo que nunca se le fue informado que algún funcionario de su cartera o de entidades adscritas al mismo no estuvieran de acuerdo con lo revelado y expuesto.

Se debe resaltar que esa respuesta se dio sin que la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, estuviera presente en la rueda de prensa en la que la ministra Vélez, fue acompañada por todos los dirigentes de las más importantes entidades del sector minero energético del Gobierno Petro.

Agregó “este informe es un proceso de elaboración que se ha liderado desde el Ministerio de Minas y Energía de manera pública, que quiere decir de manera pública, nosotros tenemos unos comités directivos periódicos en donde se habló con la viceministra presente sobre este documento, se expusieron los avances de este documento, siempre fue público que lo estábamos elaborando y siempre fue público que quienes lo estaban elaborando desde el Ministerio de Minas y Energía este documento, eran dos personas a cargo entre las que estoy yo”.

Por el lado de las cifras, la ministra Vélez, aseguró que el informe sobre el que se ha generado la polémica, no es el informe oficial de reservas de gas y petróleo de Colombia, dejando claro que dicho informe lo tendrá que desarrollar la Agencia Nacional de Hidrocarburos como lo hace habitualmente año tras año.

Así mismo, explicó que el desarrollo del informe Balance de Recursos y Reservas Disponibles para la Transición Energética, se hizo debido a que los diferentes actores del sector de hidrocarburo incluyendo empresas y entidades estatales no tenían una unificación de cifras y tampoco una certeza de cuáles eran las reservas probada, posibles, probables y contingentes, haciendo necesario dar claridad en esas cifras ya que para la Transición Energética del actual Gobierno era indispensable antes de adoptar cualquier decisión.

En sus declaraciones la titular de la cartera minero energética manifestó “es un documento que en primer lugar unifica cifras sobre cuáles son los contratos que hay en este momento vigentes en el país, por qué era tan importante hacer esto, porque cuando este Gobierno llegó los datos que tenían las diferentes instancias incluidas la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas eran distintos, Ecopetrol tenía unos datos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos tenía otros y el Ministerio de Minas y Energía tenía otros”.

Seguido a esto, el Minenergía aseguró que actualmente Colombia cuenta con 118 contratos para exploración y que esos contratos se van a respetar ya que serán los que van a sustentar la transición energética sobre la que tanto se ha hablado, añadiendo que la decisión de firmar o no nuevos contratos de exploración y explotación no es una decisión que sólo pertenezca a la ministra Irene Vélez, si no que por el contrario es una decisión que depende en conjunto del Gobierno Petro.

Finalmente, sobre el futuro de la viceministra Ruiz, su jefa la ministra Vélez aseguró que, aunque ya presentó su carta de renuncia, quien deberá decidir qué pasará con ella será el mismo presidente Gustavo Petro.