Choque entre Gobierno y oposición por nuevo intento de moción de censura a MinMinas

A propósito de las palabras de la ministra de Minas, Irene Vélez, sobre que no se firmarían nuevos contratos de exploración de hidrocarburos en Colombia, las reacciones y críticas al Gobierno Nacional se han hecho presentes.

Los senadores de la República Clara López, del Pacto Histórico; y Miguel Uribe, del Centro Democrático, pasaron por los micrófonos de La W para debatir sobre cómo afecta o beneficia esta decisión del Gobierno Nacional a la economía y vida de los colombianos.

“El país tiene 120 contratos de exploración vigentes y siguen. Muchos de ellos son de varios años, entonces no veo que haya campo para decir que no habrá una transición, claro que la habrá. Se espera que las otras políticas de reemplazo de fuentes de energía como de divisas puedan ocurrir”, aseguró López.

Asimismo, se refirieron a las declaraciones de la viceministra de Minas, Belizza Ruiz, quien aseguró que incluyeron su nombre en el informe para validarlo sin mostrárselo.

“En todas estas cosas uno debe atenerse a los hechos y las pruebas. Si hay alguna irregularidad tendrá que estudiarse y sancionarse”, indicó.

El senador Miguel Uribe aseguró que el problema en realidad es la estrategia del Gobierno Nacional de “engaño” y pidió a las distintas bancadas apoyar su convocatoria a debate de moción de censura, el segundo que tendría que enfrentar la funcionaria en el Congreso.

“Aquí el problema no es solamente la estrategia engañosa del Gobierno, sino ponerle firmas a un informe de personas que no lo revisaron o si lo hicieron no estuvieron de acuerdo”, señaló.

Moción de censura contra la ministra Vélez

Por otro lado, sobre la nueva moción de censura contra la ministra Vélez, Clara López aseguró que es “una reedición del debate del año pasado”, lo que significa un “enorme desgaste”.

“Lo que hay es una diferencia profunda entre el Gobierno y la oposición sobre el tema del cambio climático y sobre si se seguirá explotando y explorando”, dijo.

Por su parte, Uribe mencionó que “es un tema que no se trata solo de un debate de política pública. Esto tendría un perjuicio directo a los colombianos, pone en riesgo la soberanía energética y compromete los recursos públicos”.

“La ministra de Minas ha demostrado durante meses que el periodo de prueba ya terminó, demostró que no tiene la capacidad para asumir este cargo. Tiene que dejar el cargo porque está comprometiendo la soberanía energética”, agregó el congresista del Centro Democrático.