Exdirector de Hidrocarburos dice que no participó en informe del MinMinas

Camilo Andrés Rincón, es el ex director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, se ha sumado a la polémica que hay sobre el informe Balance de Recursos y Reservas Disponibles para la Transición Energética, al asegurar que no participó en el diseño de este y que nunca aprobó que su nombre fuera publicado como coautor.

Así las cosas, en las declaraciones las cuales se dieron por escrito se puede leer textualmente que, “tengo que aclarar que contrario a lo que se ha indicado en diferentes escenarios, no participe en el equipo que formuló y diseñó el informe balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa.

“Sin embargo, previo a la publicación del informe (5 de diciembre), se me solicitó desde mi rol y funciones, revisar y hacer comentarios de este, lo cual realicé e informé a mis jefes directos la ministra Irene Vélez y la viceministra Belizza Ruiz, junto con mi equipo de la Dirección de Hidrocarburos, pero no fueron atendidos en su totalidad y el documento fue publicado”.

Así mismo, el ex funcionario aseguró que nunca fue informado de que su nombre junto con el de dos colaboradores de su equipo iban a ser publicados como coautores del documento, por ende no emitió aprobación de usar el mismo por parte del Ministerio de Minas y Energía; pero que pese a ello en la página 17 del informe, aparece que la metodología de proyección de producción fue desarrollada por la Dirección de Hidrocarburos, lo cual asegura no es cierto ya que fue liderada por asesores del despacho directo de la ministra Vélez.

El otro gran punto en la declaración de Rincón se encuentra cuando él mismo asegura que “con respecto a las valoraciones técnicas que indican que tenemos gas hasta el 2037 y 2042, como lo indique anteriormente no tengo la información que dio origen a tales proyecciones y deberán ser los formuladores y estructurados del documento quienes expliquen las metodologías y datos usados para tal fin”.

De esta manera, se mantiene encendida la discusión y el exdirector dio un espaldarazo a la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, quien aseguró que el informe tiene deficiencias técnicas y que ella tampoco tuvo conocimiento del mismo hasta el día de su publicación, agregando que a diferencia de lo que dijo la ministra Irene Vélez, hubo funcionarios que no estuvieron de acuerdo con el informe.