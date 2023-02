¿Qué pasará con las tarifas de la energía en Bogotá? Grupo Energía responde

En los últimos días se ha presentado una preocupación en Bogotá por las declaraciones de la ex viceministra de Minas y Energía, Belizza Ruiz, quien aseguró haber recibido datos que justifican un posible apagón en la capital del país y los municipios de afluencia de la ciudad.

Frente a esto, la alcaldesa Claudia López se pronunció en sus redes sociales asegurando que “es de la mayor gravedad que la ex viceministra informe del alto riesgo que tiene Bogotá de apagón por cambios en políticas y demoras en ejecución de proyectos nacionales. En energía y gas necesitamos ya claridades ciertas sobre riesgos de desabastecimiento o apagón”.

El presidente del Grupo Energía, Juan Ricardo Ortega, señaló en Sigue La W que la Alcaldía de Bogotá se comunicó con la entidad con el propósito de conocer en detalle el componente técnico comentado por Ruiz.

“El análisis técnico que el Grupo hace es que hacia el año 2026 podría haber un riesgo de que Bogotá no tuviera un plan b en cambio de una calamidad, caídas de torres o una salida de operación de una máquina importante de generación en el circulo de la ciudad y el no tener el acceso de plantas de generación, porque no hemos sido capaces por poblaciones que obstaculizan la construcción de las zonas de transmisión, podría la ciudad quedarse sin repuesto y de pasar algo malo tener desabastecimiento”, manifestó.

Señaló que lo anterior se da en el marco de expectativas de crecimiento importantes por la demanda de energía por la construcción del metro y la electrificación de transporte.

“Tenemos compromiso como grupo de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero necesitamos apoyo de la ciudadanía y autoridades porque en algunos municipios hay gente que intimida a los funcionarios y que amenaza parar con la construcción de las líneas de transmisión que son de interés nacional”, manifestó.

Tarifas de energía en Bogotá

Por otro lado, Ortega mencionó que el precio de las tarifas de la energía en Bogotá y sus alrededores está relacionado con los proyectos que no han podido realizar en diferentes zonas del país debido a las interrupciones por parte de la comunidad.

“La energía tiene muchos componentes en su precio y cuando una región como Bogotá no logra traer energía barata de una hidroeléctrica como Sogamoso, termina generando con una termo de carbón que queda en Zipaquirá, y el carbón sale carísimo y de esas que salen por restricción se tienen que remunerar como mínimo cubriendo sus costos, entonces la tarifa aumenta”.

En ese sentido añadió: “si uno no construye las autopistas para que llegue lo barato pues la gente queda amarrado a lo caro que hay ahí (…) no se puede parar el desarrollo del país porque alguien opina que una torre de energía es fea”.

Por último aseveró que: “Bogotá tiene un problema y es que el gobierno anterior tomó la decisión de que Bogotá tenía que subsidiar unos costos altos que tiene el departamento del Tolima, entonces la tarifa de Bogotá que había bajado y dado que Tolima tiene mayores pérdidas e ineficiencias que Bogotá, ese sobrecosto termina asumiéndolo el usuario de la capital”, puntualizó.