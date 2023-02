¿Cambiar o no el sistema de salud? Hablan médicos, enfermeras y pacientes

A propósito de los reparos del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, sobre el sistema de salud y su postura sobre algunos puntos de la reforma a la salud, los protagonistas de este sector: directores de hospitales, médicos, enfermeras, auxiliares, EPS, pacientes y muchos más se hablaron en Sigue La W sobre lo que se debería modificar.

Cabe resaltar que el PDF, titulado ‘Sobre la reforma a la salud’ está dividido en cinco capítulos:

“Diagnóstico” “Pacientes” “Recursos” “Transición” “Reforma”

En el documento Gaviria señala: “El diagnóstico no es claro. Pareciera insinuar que todos, o la mayoría de los problemas se originan en la administración (privada o no pública) del sistema. Como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales”.

Frente a esto voces del sector de salud se refirieron en Sigue La W sobre las preocupaciones y los cambios que deberían realizarse en el sistema.

Tulio Enrique Ramos Villa, medico coordinador de urgencias en el Hospital Local Ismael Roldan Valencia, Quibdó

Aseguró que “hay muchas cosas por mejorar, hay cosas que deben regularse que en el sistema que tenemos actualmente no podemos hacer. Estoy convencido de que la atención de los pacientes debe ser de forma integral, que el nuevo modelo garantice que los médicos conozcan el núcleo familiar de los pacientes”.

Así mismo, señaló que las EPS se han quedado cortas desde el punto de vista económico y logístico, “dentro del logístico hay zonas apartadas de Colombia en las que debemos tratar de intervenir; cuando tratamos de centralizar la salud nunca nos ha llevado a cosas buenas. Debemos elegir una opción diferente para ofrecer calidad en el servicio, nuestra política de salud debería apuntar a esto”.

Viviana Manrique, mamá de Agustina, de 4 años, diagnosticada con leucemia

La madre de Agustina señaló que “el sistema necesita que de verdad les importemos, que no sea un negocio para ellos, que nuestra salud sea importante para ellos. Que no jueguen con la salud de nosotros ni la de los niños”.

Fernando Navas, paciente de 61 años, EPS Sanitas

El señor Navas, se refirió a la crisis en el sistema, asegurando que las consecuencias las pagan los usuarios.

En ese sentido mencionó que debe existir un cambio “para recuperar los derechos de los ciudadanos y no quedar en este rebaño de afiliados y usuarios, estamos esclavizados por completo y los dueños del sistema deciden sobre nuestras vidas”.

Denis Silva, director de Colombia Saludable y Vocero de Pacientes Colombia

“No podemos seguir como estamos hoy. Necesitamos que la ministra Corcho deje la ideología y se concentre en lo que es la reforma y lo que necesitamos, no en destruir el sistema de salud”, señaló el director de Colombia Saludable y Vocero de Pacientes Colombia.

En la misma línea añadió: “Necesitamos un modelo pensado en el ciudadano y el usuario para que los pacientes reciban lo que necesitan. Es urgente la reglamentación de la ley estatutaria”.

Blanca Cecilia Vargas, presidenta de la Organización Colegial de Enfermería (OCE)

La presidenta de la Organización Colegial de Enfermería (OCE) señaló que: “Consideramos, siendo el recurso más importante en cualquier modelo de salud para su desarrollo, que necesitamos un modelo que nos garantice la autonomía en el ejercicio de la profesión”.

“Desde la voz de enfermería estamos pidiendo la participación directa de la enfermera, que no solamente seamos coordinadoras, sino que atendamos en el territorio y nos convirtamos en un ejercicio que pueda efectuar una real respuesta a las problemas de la sociedad”, añadió.

De igual forma, se refirió a la dignificación laboral “donde se tenga en cuenta una estabilidad económica de acuerdo con nuestra preparación”.Cecilia Córdoba. auxiliar de enfermería Nueva ESE hospital San Francisco de Asís Quibdó, Chocó. Le deben 4 meses.

“Que el talento humano sea bien remunerado de acuerdo con el trabajo y que se termine esa intermediación entre los recursos que llegan a los hospitales”.

En ese sentido mencionó: “Que haya una mención oportuna para el personal sanitario dentro de esa reforma”.

Hermán Bayona, presidente del Colegio Médico De Bogotá

El presidente del Colegio Médico de Bogotá se refirió al trabajo que se debe realizar en la humanización del personal médico: “A los médicos en la Ley 100 los miden por la producción, en la medida que los médicos sean medidos por cuántos pacientes atienten, pues atienten a las carreras y acaban con la profesionalidad”.

“Debemos humanizar el sistema porque hay barreras que terminan acabando con la vida de las personas”, añadió.

Por otro lado, aseguró que es la intermediación financiera la que “está acabando con el sistema de salud”.

Mario Arrechedera, auxiliar de enfermería

El auxiliar aseguró que: “Cambiaría la humanidad por parte de muchas personas, principalmente de la parte de la vigilancia. Como auxiliares debemos tener más paciencia con los pacientes. El sistema de salud es un paso a paso que se tarde por la gestión de las EPS”.

Otto Sussmann, médico infectólogo asistencial

“Si bien es cierto no es perfecto, ha permitido el acceso a la salud a una parte de la población muy grande. La gente recibe sus tratamientos, pero no podemos negar modelos de EPS que retrasan los procesos. Necesitamos más recurso humano, en especial en las regiones del país y en algunas especialidades”, comentó.

“Yo retiraría los procesos de intermediación y el tema de la corrupción en algunos sistemas”, agregó.

Aldrin Quintana, gerente de la Clínica Maicao

“En mi concepto ha habido mucha permisividad por parte del Estado. El sistema ha funcionado a medias, pero se puede rescatar. En La Guajira tenemos dos EPS buenas, que se interesan por sus pacientes. No podemos seguir permitiendo que se lleven los pacientes para Barranquilla o Santa Marta”, sostuvo.

“Estas EPS que meten 30 pacientes en un bus no tienen ese sentimiento que deberían tener y ponerse en los pies de los pacientes. No es acabar lo que tenemos, sino hacer las reformas pertinentes”, añadió.

Andrés Aguirre, exdirector del Hospital Pablo Tobón Uribe

“No podríamos discutir que la Ley 100 tiene ganancias, pero necesita ajustes. Podemos tener un buen sistema, pero si los pilotos no se comportan adecuadamente no funcionará. No se puede decretar el humanismo, eso nos debe nacer en el corazón”, afirmó.

“Todo sistema necesita mejoras. Diría que la salud en las zonas dispersas. Hay mucho en juego y tengo los principios de la medicina y no podemos desconocer que nuestro sistema tiene cosas buenas como en la pandemia”, destacó.

Alfredo Hinestrosa, internista y subespecialista en cuidados intensivos del Hospital Universitario de Bucaramanga

“Hemos visto que, estructurando los pagos y al personal, las cosas pueden mejorar. Hemos encontrado el apoyo de las EPS para estructurar la atención de los pacientes. Se debe mejorar el sistema, pero no eliminarlo”, indicó.

Dr. Juan Carlos Giraldo, director General de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas

“Creo que toda reforma debe hacerse, pero para mejorar. No debe arrancar de cero. Tenemos muchas cosas avanzadas y sobre eso debemos construir (…). Un punto importante es acabar la discriminación de lo que está dentro del plan de beneficios. Es un sector mixto en la prestación de salud, esa combinación entre lo público y lo privado se debe mantener”, comentó.

“Hay que hacer una revolución en la atención primaria de salud. La base debe ser buscar a la gente y evitar que se enferme. El papel de las EPS debe evolucionar a pasarlos a hacer unos administradores regulados del sistema de salud. El dinero de la salud debe estar a la vista, se tiene que cuidar”, sugirió.

Héctor Fabio Osorio, presidente Intrahospiclinicas Hospital Universitario Del Valle

“Quiero felicitar a la ministra Carolina Corcho porque puso a hablar a Colombia sobre la salud, es una mujer quien quiere reparar lo que no se ha podido en 30 años. La Salud es un fracaso y he visto cómo los pacientes sufren al pedir citas. Ella nunca ha dicho que hay que acabar con todo”, argumentó.