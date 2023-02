Himno a la niñez en Colombia: Natalia Bedoya sobre su canción “Las alas de tu voz”

La actriz y cantante Natalia Bedoya se convirtió en embajadora de la organización Aldeas Infantiles. En medio de este trabajo, desarrolló una canción para rendir un homenaje a la niñez en Colombia.

Se trata de “Las alas de tu voz”, una canción que destaca la niñez y lo que representan para el país.

“La canción está concebida como un himno a la niñez en Colombia y exige que en la construcción se vea la representación de Colombia, que sea fresca, novedosa, teniendo en cuenta que es para la niñez de Colombia”, contó Natalia Bedoya.

La artista también aseguró que con su trabajo espera hacer un llamado a la reflexión para hacer de Colombia un mejor país para la niñez.

“Somos una sociedad muy irresponsable con la infancia. Es un llamado para ver cómo podemos hacer de Colombia un mejor país para la niñez”, expresó.

Finalmente se refirió sobre la forma en la que se acercó a la niñez para comenzar este proyecto.

“Pude sentir de primera mano la magia de su energía, estos niños me transmitieron cosas que no me transmiten los adultos, me transmitieron una energía muy nueva, es muy importante estar en contacto con la realidad”, dijo.

A continuación, escuche esta entrevista.