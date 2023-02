Alcaldesa de Bogotá habría incumplido pacto en defensa de los humedales

Aunque la alcaldesa Claudia Lopez se comprometió a proteger los humedales de Bogotá, dicha promesa parece estar lejos de cumplirse porque las obras que se habían suspendido, de nuevo se están retomando y desde ya se habla de extraer cerca de 100 árboles en el humedal Juan Amarillo, poniendo en riesgo varias especies animales que están bajo protección, ¿qué dicen las autoridades ambientales del distrito.

La intervención de la alcadesa de Bogotá se dio hacia agosto de 2019, cuando se encontraba haciendo campaña. En ese momento, y desde el mismo humedal Juan Amarillo, la ahora mandataria expresó que en los humedales del Bogotá se “harán diseños lineales sino orgánicos en relación con su función ecológico”, además, que “se garantizará que todas las obras se respete la base de la cadena trópica. Los humedales tienen derecho y vamos a respetarlos”.

Le puede interesar ¿En qué ciudades habrá marchas de taxistas el 22 de febrero?

Sin embargo, las comunidades de Engativá y Suba se encontraron este 7 de febrero de 2023 con que las obras en este ecosistema se habían reanudado. Por tal motivo, Sigue La W conversó con Laura Peña, vocera de la Fundación Colectivo Somos Uno y Diego Montero, gerente corporativo del Sistema Maestro EAAB, para hablar sobre la coyuntura.

“Se han estado retomando las obras apesar del delito ecológico que representan. Tanto las comunidades de Suba como las de Engativá hemos estado haciendo veedurias a la situación”, explicó Peña, quien se encuentra desde el lado del humedal que colinda con Engativá, en reconocido barrio Ciudadela Colsubsidio.

A su vez, la vocera mencionó que tuvieron la oportunidad de revisar los contratos de estas obras y que allí “se evidencia que van a llevar la obra hasta el final”, y que de esta forma van a “pretender seguir com osi nada estuviera pasando” con las labores.

Adicionalmente, que “es importante que quede claro que no puede haber otra obra y otro contrato (en el humedal). Ellos cambiaron el cause solo para que se pudiera ejecutar la obra a pesar de todo lo que hay detrás”, refiriéndose a las consecuencias ecológicas.

También Peña expresó que no era cierto que representantes del Acueducto o de las entidades encargadas se hubieran acercado a socializar la coyuntura y que, por otro lado, es falso que una de las razones por las que no se quiere que se cointruya en el Juan Amarillo es por temas de ‘inseguridad’, pues la obra conectaróa directamente a Suba y a Engativá.

“Ha sido una de las maneras que han intentado para tergiversar la postura. A nosotros sí nos interesa la seguridad de la comunidad pero acá hablamos del tema de la conservación de un área protegida como el humedal”, dijo.

Finalmenter, puntualizó que “s olicitamos la suspensión de las obras y de cualquier nuevo contrato, además de la rectificación del cause que daría todo un sentido a la ilegalidad de la obra ”, cerró.

Sin embargo, Sigue La W también conversó con la otra cara de la moneda, y por eso, Diego Montero, gerente corporativo del Sistema Maestro EAAB ofreció su perspectiva.

“Los humedales son cuerpos de agua importantísimos porque nos permiten amortiguar el agua en épocas de lluvia, en donde hay mucha precipitación. Nosotros somos los más interesados en que los humedales se conserven ”, dijo.

También explicó que el proceso se dio porque la emprea de Acueducto “encontró obras en ejecución y otras como esta, detenidas, y seria irresponsable de nuestra parte dejar esto inconcluso”.

Por la misma línea, sobre el cuestionamiento de si no sería posible que la obra se hiciera por evitar demandas y un elefante blanco en lugar de realmente buscar la protección de los humedales, el gerente mencionó que ”sí hace parte de la protección del humedal, los humedales eran zonas de invasión, de depósito de basuras y eso generaba hasta microtráfico. Los humedales son zonas a las que la ciudad les había dado la espalda. Claro que no nos interesa dejar elefantes blancos, a ninguna empresa, pero como parte de los que generamos urbanismo en Bogotá, nos importa no dejar inconclusas esas obras”, enfatizó.

Finalmente, explicó que “tenemos todos los permisos, tramitamos con la Secretaría de Ambiente y solo con esa condición iniciamos a hacer las intervenciones. Nosotros velamos por la protección de los humedales bajo toda la normatividad y permisos que se requieran”, sentenció.

Siga la transmisión de Sigue La W a continuación: