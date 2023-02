¿En qué ciudades habrá marchas de taxistas el 22 de febrero?

El presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, Asoprotax, Hugo Ospina, convocó una movilización en el país con bloqueos en los aeropuertos.

Este hecho se produjo en medio del debate público sobre el borrador de proyecto de ley que viene estudiando la Superintendencia de Transporte en el que se fijan los lineamientos para regularizar el servicio particular que se presta por medio de aplicaciones tecnológicas. No obstante, el borrador hizo que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, asegurara que el Gobierno no presentará el proyecto sin haberlo discutido previamente con los involucrados.

Frente a las polémicas declaraciones de Ospina, líderes taxistas de otras partes del país se pronunciaron en Sigue La W y respondieron si se unirán o no a las marchas convocadas para el próximo 22 de febrero.

Ernesto Sandoval, representante del sector automotriz Fenalco Bogotá y gerente de Taxis Teleclub aseguró que el liderazgo de Ospina solo es un “protagonismo mediático”.

“Hay liderazgos y cada quién puede decir lo que quiera, pero si tenemos un problema debemos solucionarlo por las vías institucionales y no vamos a seguir amenazando cada tercer día”, manifestó.

En la misma línea señaló que Hugo Ospina no reconoce los procesos organizativos y de agenda gremiales. Por lo que afirmó que “no representa a la Federación, ni a la Cámara Colombiana de Movilidad”.

Por su parte, Stefanía Hernández, gerente General de Taxis Libres, se pronunció sobre las declaraciones de Ospina de la tarifa mínima de los taxis la cual, según mencionó este líder, debería estar entre 18.000 y 24.000 pesos.

Frente a esto, Hernández manifestó que esta tarifa debe ser más técnica y no tan política: “Se debe hacer un estudio técnico que contenga lo que dice la resolución 4350 del Ministerio de Transporte, hay que tener en cuenta los costos fijos, gastos, seguridad social, sueldo y el capital de los propietarios de los vehículos”.

Así mismo, realizó una comparación con Medellín donde la mínima es de 7.300 pesos, los cuales se ajustan técnicamente a estos costos para cubrir la operación de los taxis, mientras que en Bogotá es de 5.200 pesos, “una diferencia del 29 %”, explicó.

Miguel Sepúlveda, presidente de Federación Metropolitana del Valle de Aburrá, Antioquia, explicó que en esta región del país más del 95% de los taxistas se encuentran afiliados al sistema de salud y pensiones. No obstante, mencionó que la dificultad que tienen es la ilegalidad.

“Lo ideal sería que la empresa respondiera por todo el tema de seguridad social, capacitación y operación del servicio, pero es algo muy difícil porque por persona el precio de la seguridad social está cerca a los 400.000 pesos”.

En cuanto a Johnny Rangel, líder de taxistas en Cali, opinó que “bajo la ley y la norma, los conductores de los taxis tienen derechos, que no los quieran reclamar es cuestión individual, pero el conductor está sujeto a unos derechos irrenunciables”.

De igual forma, mencionó que los precios que propone Ospina para las carreras mínimas “jamás se presentarán en Colombia, porque la seguridad social está incluida en la canasta de insumos del pacto promotor”.

Ciudades que saldrán a marchar

De acuerdo con lo señalado por los invitados de Medellín, Cali y Bogotá, el gremio de taxistas de estas ciudades saldrán a marchar el próximo 22 de febrero, sin embargo, señalaron que esta decisión está lejos de apoyar las declaraciones de Ospina sobre los bloqueos a aeropuertos.