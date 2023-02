El solo nombre Farc me da terror: víctima de atentado a Club El Nogal

En entrevista con Contrarreloj, Amparo Ortega, antigua mesera del Club El Nogal para el momento del ataque terrorista en el 2003, se refirió a los momentos del estallido, afirmando que perdió el conocimiento y quedó con afectaciones crónicas como dolores en el cuerpo.

“Sentí que algo me levantó y me botó muy fuerte y perdí el conocimiento, cuando me desperté y me vi enterrada en escombros no podía abrir mis ojos porque me caía tierra, comencé a quitármelos como pude, a mi frente había una bola de candela demasiado grande, los quejidos de los socios y empleados, es algo que no se olvida”, contó en Contrarreloj.

Frente a la verdad, pidió conocer los detalles frente a todos los responsables del atentado terrorista, y dijo que “el oír la palabra Farc me da miedo, terror, el perdón se los daba, pero solo la palabra Farc me da miedo y empiezo a temblar por la experiencia que viví”, narró.

Asimismo, sentenció que el Estado colombiano le ha incumplido a ella y a otro grupo de víctimas del atentado en materia de reparación y “mamándoles gallo” en filas y un enredo de documentos. Por otro lado, resaltó que desde la administración del Club El Nogal la acogieron y siguió trabajando allí hasta lograr pensionarse.

Víctimas piden información a la JEP

Otro grupo de víctimas lideradas por el abogado Óscar Sierra en el marco de estos días conmemorativos, pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) información sobre los avances del caso dentro de ese tribunal, y al ser asignado al caso 10 (crímenes de redes urbanas de las Farc) que les permitan saber cómo pueden participar.

“Consideramos que este caso sigue en la impunidad total y pareciere que es evidente una falta de voluntad por parte de la JEP porque este caso se esclarezca, es una burla con las víctimas”, sostuvo el abogado Sierra.

De acuerdo con el representante de víctimas sigue pasando y pasando el tiempo sin que se obtengan resultados concretos sobre todos los responsables del ataque terrorista.