Denuncian demoras en la entrega de paz y salvos de multas de tránsito pagadas

Recientemente se conocieron denuncias de supuestas demoras en la entrega de paz y salvos digitales de multas de tránsito que ya fueron pagadas o canceladas. El caso tomó relevancia luego de que el actor Diego Trujillo compartiera su caso en redes sociales.

“La Secretaría de Tránsito de Guaduas me impuso un comparendo en diciembre, lo pagué en enero y tengo el comprobante. Sin embargo, aún no ha sido descargado de la página del Simit y como si fuera poco me embargaron la cuenta bancaria y me han sacado más de $1 millón”, dijo en sus redes.

Sandra Tapias, directora del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, Simit, respondió sobre este tipo de denuncias.

Según la funcionaria, son los organismos de tránsito los responsables de cargar la información en el sistema.

“El organismo de tránsito es el responsable del cargue de la información al sistema, el año pasado tuvimos un aumento bastante notorio donde nos tocó atender más de 20.000 casos por el tema de no reporte, el perjudicado es directamente el usuario y nada tiene que ver el Simit”, indicó.

En cuanto a estas reclamaciones, dijo: “toda la reclamación debe ser de manera directa al organismo de tránsito y no al Simit, el Simit tiene unos protocolos tecnológicos para el cargue de la información”.

