Me dejé llevar de la emociones: Hincha que agredió a jugador de Millonarios

Tras los escandalosos hechos que ocurrieron en la noche de este domingo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, cuando un hincha ingresó al terreno de juego para agredir a Daniel Cataño jugador de Millonarios, el agresor dio la cara y a través de un video pidió disculpas por lo ocurrido y lamentó la suspensión del partido.

“A la hinchada del Deportes Tolima y a los hinchas que viajaron desde Bogotá a acompañar a Millonarios, me presento a pedir disculpas, me deje llevar de las emociones que se viven en un estadio de fútbol, son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia, tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, aseguró.

“Un llamado a entender que las provocaciones terminan de mala manera y dañan lo que es un deporte al que asisten niños y personas mayores. Había un dispositivo de seguridad, un error mío no podía acabar el partido y más cuando la Policía Nacional estaba dispuesta a garantizar la seguridad”, agregó.

Por su parte, la Policía de Ibagué, afirmó que hubo una reacción rápida.

El coronel de la Policía, Carlos Germán Oviedo, quien estaba a cargo del operativo, explicó en W Radio lo ocurrido en la tarde del domingo 12 de febrero en el estadio Manuel Murillo Toro.

“Nosotros hicimos cuatro reuniones de coordinación, se tuvo contacto con los líderes de las barras de Tolima y Millonarios para tener un buen comportamiento. Se dispuso un dispositivo de más de 800 hombres de la Policía de Ibagué en tres anillos, para garantizar la seguridad, nosotros realizamos un acompañamiento a los más de 25 buses que venían desde Bogotá para garantizar la seguridad”, explicó.

“Un solo hincha del Deportes Tolima de la tribuna oriental saltó a la grama y agredió al futbolista. El personal de Policía reaccionó rápido y lo pudimos controlar y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por lesiones personales y adicional se le impuso un comparendo”, agregó.