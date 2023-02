Manifestantes respaldaron reformas del Gobierno Nacional en Barranquilla

La marcha en favor de las reformas del presidente Gustavo Petro salió desde el monumento Esthercita Forero, en el norte de Barranquilla durante la mañana de este martes.

Aunque los manifestantes pactaron que la actividad iniciaría entre las 8:00 a.m. y las 9:00 a.m, la movilización arrancó sobre las 10:00 a.m.

Durante las primeras horas se contabilizaban de 500 a 1000 personas que acompañaban la manifestación, cifra que fue incrementando.

En Barranquilla se habían acordado 4 puntos de encuentro en diferentes zonas, sin embargo, la concentración más grande fue la del norte de la ciudad.

Varios colegios también suspendieron sus clases por la participación de la Asociación de docentes del Atlántico.

El plantón con presencia de sindicatos, gremios y ciudadanos se registró a medio día, y entre las cosas que destacaron los voceros de la manifestación, se destacó la lucha en contra de la corrupción al interior de la empresa Triple A y de la Procuraduría.

Aunque la jornada transcurrió de manera pacífica y sin contratiempos, algunos asistentes se mostraron agresivos con los periodistas y personal de medios, a los que insultaron por “no decir la verdad” e incluso amenazaron con salir de la marcha.

Durante la actividad también se mantuvo un bloqueo en el puente Pumarejo, en la salida de Barranquilla hacia Santa Marta.

Ambas calzadas estuvieron bloqueadas por personas que decían ser opositoras de las reformas del gobierno.