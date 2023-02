Se podrán tener más de dos contratos con el Estado: Consejo de Estado

El Consejo de Estado suspendió la directriz que impedía tener dos contratos o más de prestación de servicios, luego de estudiar una demanda en contra de la directriz presidencial 08 de 2022 que establecía una serie de reglas para contratar con el Estado.

La norma señalaba que quien tuviera un contrato de prestación de servicios, no podía celebrar otro.

Así las cosas, la directriz presidencial que hizo cambios sobre las contrataciones por prestación de servicios no fue avalada por el Consejo de Estado al determinar que el Gobierno Nacional no puede establecer una limitación que no está contemplada en la ley.

Por todo lo anterior, debe el despacho suspender provisionalmente el aparte, “si tales contratos serán suscritos con personas naturales que ya tienen otros contratos de prestación de servicios con otras entidades públicas, lo cual verificarán previamente en la plataforma del SECOP”.