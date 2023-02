Susana Boreal en los Premios Carroña, si aún existieran

El presidente debe rodearse mejor.

Y es que el presidente no la tiene fácil, y no, no por la oposición, la tiene dura por quienes son cercanos, por quienes deberían ser su primer grupo para evitar golpes, pero a veces son quienes transmiten la mayor desconfianza.

Por un lado, tiene unos congresistas que en su mayoría son solo noticia por show, por desconocimiento de temas o peor, por las irregularidades que cometen, sin sumarle que demostraron no tener liderazgo popular ya que en las marchas que ha llamado el Gobierno se ven solos ni siquiera convocan.

En otro ángulo, las reformas: no es un hecho menor que el mismo gabinete filtrara el documento en el que se conocieron preocupaciones frente a la reforma lo que deja en cuidados intensivos la reforma a la salud, ¿será que el Congreso aprobará una reforma que genera hasta preocupación de sus ministros?

Y la pregunta del millón: ¿hasta cuándo el presidente expondrá su imagen por darse peleas por personas del Gobierno que le generan sólo desgaste? Ojo presidente porque van a empezar a colgar los gustos varios ministros, incluso los que más confianza dan en su Gobierno. La soberbia de personas cercanas a usted también los tiene molestos.

Premios Carroña, ¿podría nominar a Susana Boreal?

Cerramos diciendo ‘ojo con esos congresistas que generan más que proyectos ruidos’.

Representante Boreal, me inquieta que en la entrevista para los micrófonos de W Radio expresará tan tranquilamente que la experiencia del señor Cristian de su oficina se avaló por luchas acompañando al exsenador Bolívar y que eso es suficiente para justificar los $9 millones que gana el señor sin cumplir los requerimientos, y ahí tendrá que entrar a responder la oficina del Congreso que, sin revisar, aprobó.

Me inquieta aún más que hable de que esta experiencia fue del 2016, cuando los premios carroña fueron en el 2012. Revisando actas e imágenes, el señor no registra. Curioso. Tocará pedir certificado al senador para ver si en una UTL a todos los que participamos en esas luchas y movimientos nos pagarían eso.

Preguntar por qué tantos profesionales incluso con experiencia y especialización ganan entre 4 y 5 muchas veces en las UTL. El mal uso de las bolsas de empleo de las UTL también es corrupción, si los premios carroña existieran hoy ya sabemos quién estaría nominada.