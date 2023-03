“Uno siempre puede”: Alejandro Duarte, sobre cómo es vivir con esclerosis múltiple

Como lo mencionó la doctora Ana María Betancur en Salud y Algo Más, las enfermedades autoinmunes son una problemática que afecta a millones de ciudadanos en el mundo, pues como su nombre lo indica, esta afecta los tejidos sanos del cuerpo porque los confunde con tejidos ajenos, perjudicando nuestro bienestar.

Sin embargo, al padecer este tipo de condiciones es necesario resaltar que no todo está perdido, no son enfermedades terminales y hay claros ejemplos de que se puede continuar con una vida normal, viviendo de la mano con la enfermedad.

Es por esto que fue pertinente invitar a pasar por los micrófonos del programa a Alejandro Duarte, coach del bienestar y paciente con esclerosis múltiple, precisamente una enfermedad autoinmune, para que hablara un poco de su testimonio personal, cómo cambió su vida al enterarse de su padecimiento y lo que ha hecho para salir adelante sin dejarse derrotar por esta.

“Todo inició en 2016, me di cuenta que no veía nada por el ojo derecho, me hice unos exámenes y al cabo de cinco meses el diagnóstico fue esclerosis múltiple. Al enterarme me dio mucho miedo, tenía 27 años y ni siquiera sabía lo que era” relató Alejandro.

Se podría decir que las enfermedades autoinmunes actúan de manera en que el propio cuerpo es el principal enemigo, pues es como si se atacara a sí mismo; sin embargo, Alejandro ha sabido afrontar esta situación, tomando a su cuerpo como su principal aliado en esta lucha constante y no como su tortura.

“En 2018 me dijeron que en dos años no iba a caminar, estamos en 2023, han pasado cinco años y sigo moviéndome, haciendo mi vida. Eso sí, hay que poner de nuestra parte, yo he hecho de todo, empecé cambiando la alimentación, me conecté a la parte espiritual, incluí el ejercicio”, afirmó el experto.

Del mismo modo, muchos lo bautizan en sus redes sociales, donde suma más de catorce mil seguidores, como resiliente, pues ha sabido mostrar su sonrisa convirtiendo su enfermedad, en su potencial.

“Saco mis fuerzas de la certeza que tengo de que voy a estar bien, no solo para mí, sino para todos los que me rodean. Cada día intento decirme muchas veces: ‘a moverse’, ‘a moverse’, ‘a moverse’, siempre hay que tener fe en que todo estará bien” reflexionó.

Es importante recordar que Alejandro es coach de bienestar, es decir, que tiene pacientes a los que les da acompañamiento emocional, en su mayoría, con enfermedades como la suya, pues muchas veces lo que más requiere alguien en esta situación es una voz de aliento, de apoyo, de compañía.

Es por esto que finalmente dio un contundente mensaje a los oyentes y personas en general que puedan estar padeciendo algo similar a él, comentando que siempre hay un rayo de luz en medio de la tormenta.

“Si esa situación llega a tu vida es porque puedes con eso. No te va a llegar nada que no sepas manejar. Uno a veces se agobia, se nubla, pero uno siempre puede, hay que intentar ver el mensaje detrás de todo lo que nos sucede” concluyó.

Del mismo modo habló de sus redes sociales, donde se pueden encontrar desde frases motivacionales hasta un podcast que lleva a cabo para concientizar tanto desde la espiritualidad y la emocionalidad, hasta lo que es vivir con una enfermedad autoinmune, acompañando a otros pacientes haciéndoles entender que no están solos. Lo puede encontrar en plataformas digitales como @sanafuertebienestar.

Escuche aquí la entrevista completa: