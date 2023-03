¿Fuego amigo? El rifirrafe entre Roy Barreras y Alexander López

Tras la reciente reunión que sostuvieron en la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro y el senador Roy Barreras, se produjo una nueva discusión entre integrantes del Pacto Histórico.

El enfrentamiento empezó por un mensaje que publicó el senador Alexander López, comentando una fotografía del encuentro del primer mandatario con el presidente del Congreso.

Ojalá y sea sincero este abrazo por el bien de nuestra patria.



El programa de gobierno que prometimos a Colombia se cumple.



!Seguimos en lucha!@petrogustavo@RoyBarreras

Solo unos minutos después, su copartidario Barreras le respondió calificando su comentario de “cizaña”.

“No le metas mala leche ni fuego amigo compañero Alex al compromiso de salvar las reformas concertándolas en el Congreso, único camino para hacer real el cambio: aprobar las reformas y no que se hundan. La cizaña no da frutos, seca las siembras. No construye, destruye”, escribió.

La pelea continuó por cuenta de un tercer mensaje escrito, esta vez, por López, quien increpó a Barreras por los que consideró como “ataques” al Gobierno que ayudó a elegir.

“Roy, llevas 3 meses atacando al gobierno del cambio por el que votaste. Agredes al movimiento social, a ministros, ¿y ahora soy yo el de la mala leche? Lo notifico, el programa del cambio se cumple a pesar de ustedes. Luchamos para sacar a nuestro pueblo de la miseria a la que ustedes nos llevaron”, precisó.

El rifirrafe, sin embargo, no terminó ahí:

A nuestro Gobierno se le defiende inteligentemente, con táctica, sin extremismos que impiden el diálogo con la otra mitad del país. El Presidente del Congreso lo es de todos los colombianos. Sin duda tu lo habrías hecho mejor si te hubieran elegido. Te deseo Paz Total. https://t.co/SrSYZNs3hf — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 9, 2023

Roy Claro q Conocemos integralmente tu inteligencia y tu táctica, por ello reclamamos coherencia.

Soy senador sin cálculo alguno, seguro d presidente del congreso respetaría la protesta social y la democracia

Te aseguro que mi paz total tampoco tiene calculo alguno, es de corazón https://t.co/qzhOPQACRi — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) March 10, 2023

Esta no es la primera vez que Barreras y López expresan sus diferencias mutuas, las cuales se hicieron más evidentes tras la disputa interna del Pacto por la Presidencia del Senado, pulso que ganó Roy.