Alexander López sobre escándalo Emcali: “nunca había visto a Cali tan deteriorada”

En el marco de la audiencia pública en torno a la situación de Emcali, el senador de la República Alexander López Maya aseguró que para el lunes 3 de octubre instaurará una acción penal contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tras los presuntos hechos de corrupción.

Para el congresista, son innumerables las irregularidades que presenta la Administración local, especialmente alrededor de Empresas Municipales, por lo que hizo un llamado al contralor general de la República para que analice a fondo la problemática.

Aclaró que “no es responsabilidad de los ciudadanos hacer el control interno a Empresas Municipales, ya que es una función de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Los ciudadanos se están quedando solos”.

“Nunca había visto esta ciudad tan deteriorada y esta es la oportunidad para sacarla adelante para que Cali vuelva a ser lo que era antes”, señaló el congresista del Pacto Histórico, durante su intervención en la Audiencia Pública desarrollada en la Cámara de Comercio de Cali.

También señaló que “hace dos semanas le bajaron la calificación a Emcali, contrario a lo que dice el alcalde en medios nacionales”.

“Alcalde renuncie, esta ciudad no tiene confianza en usted”, puntualizó el Congresista vallecaucano.

Críticas en el Concejo de Cali

Desde el Concejo de Cali rechazaron las denuncias de irregularidades en este contrato de Emcali y el concejal Juan Martín Bravo pidó acciones de tipo penal en diálogo con La W.

“Lo que hoy ya queremos es acciones penales, Emcali ha sido saqueado por años. Es la demostración de la feria de la contratación en Santiago de Cali, esto ha pasado por años. Cali, con todas sus dependencias, parece una finca, no ha llegado nadie de forma técnica sino de forma política, no hay nada por meritocracia, hay gente que no es idónea porque son amigos del alcalde”, aseguró este concejal.