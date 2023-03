Tuve que tocar fondo: Roxie Nafousi sobre cómo el arte de ‘manifestar’ salvó su vida

Los ataques de pánico son un factor que afecta a millones alrededor del mundo, según la experta Asquiel Machado, quienes padecen estos sucesos viven constantemente en unos ‘pensamientos catastróficos’ que pueden desembocar en crisis de depresión, ansiedad o bipolaridad.

Estos complejos sucesos pueden frustrar la estabilidad de quien los padece, complicando su estabilidad emocional y su buena calidad de vida, ya que el cerebro acaba convirtiéndose en un enemigo latente, generando desesperanza en cuanto a la vida y el futuro.

Es por esto que se hace necesario aprender a manejar las emociones buscando salidas positivas, siendo una herramienta intensamente efectiva el arte de manifestar, “cuando nuestros pensamientos cambian, todo cambia”, así lo menciona la creadora de contenido y escritora británica Roxie Nafousi, quien pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar un poco de lo que ha sido su proceso en cuanto a ‘manifestación’ y lo que la llevó a interesarse por esta habilidad.

Según mencionó, tuvo que tocar fondo para encontrar este nuevo camino en su vida, resurgiendo desde lo más profundo.

“Sentía que no encajaba, no tenía amor propio, empecé a consumir drogas, alcohol, cocaína. Empecé a sufrir de depresión y ansiedad, no veía ninguna salida hasta que toqué fondo . Estaba tan mal que un amigo me recomendó escuchar un podcast sobre manifestar y fue allí que empezó a cambiar mi vida” expresó la experta.

Para muchas personas puede resultar innecesaria o poco efectiva esta habilidad, pero Nafousi demostró que no es así, escribiendo un libro al respecto para intentar ayudar a quienes puedan encontrarse en una situación similar: ‘Manifestar, la vida que deseas’, un paso a paso que, según dice, le ayudará a descubrir su potencial oculto, retomar el rumbo, alcanzar las metas y cultivar un profundo amor propio.

“Todos tenemos ese miedo, creemos que no valemos, que no somos buenos, nos sentimos anclados a eso que nos atrasa. En mi libro el paso dos es el más importante: remover todo el miedo y la duda con pequeños cambios”, comentó.

Además, dio algunos tips de cómo expresar desde el corazón para atraer lo que se anhela y el alegrarse por el éxito de los otros, siendo este un factor clave.

“Hay que sentir las cosas que se quieren para poder alcanzarlas. Cuando vemos el éxito de otros de manera positiva logramos abundancia, pensamos que hay suficiente para todos, en cambio, cuando se sienten celos, envidia y pensamientos negativos, nos estancamos. Para manifestar la abundancia propia hay que empezar celebrando a los otros” explicó.

Nafousi enfatizó en que el arte de manifestar requiere tener una visión clara de lo que se quiere, vencer las dudas y los miedos, atreverse a salir de la zona de confort y, así, hacer realidad por fin los sueños, enviando un consejo a los oyentes.

“No hay que dejarnos llevar por los pensamientos negativos, todos tienen el poder hacer cambios en su vida. Sé que hay cosas que definitivamente no podemos cambiar, pero si uno tiene un verdadero compromiso podrá hacer cambios positivos empezando por lo mínimo” reflexionó.

Finalmente, agradeció todo lo que ha logrado hasta ahora, tomando su vida como un nuevo comienzo después de empezar a manifestar y atraer lo positivo.

“Mi mayor logro es sentir que después estar entre tanta oscuridad, ahora soy una persona que cada día está mejorando, que puede ayudar a otros y que tiene un hermoso hijo”, concluyó.

Escuche el audio completo a continuación: