MinTransporte denunció a Viva Air por estafa ante la Fiscalía

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, denunció ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de estafa agravada en modalidad masa, ofrecimiento engañoso de productos y servicios y otros.

La venta de tiquetes se dio hasta segundos antes de que se anunciara su salida de operación aérea.

“La aerolínea recaudó antes del cese de las operaciones ocurrido el pasado 27 de febrero de 2023, una suma que asciende (de manera preliminar) a los 272 mil millones de pesos, por concepto de la venta de tiquetes aéreos, tiqueteras y la recepción de pagos de diversas agencias de viajes”señaló Reyes.

El MinTransporte aseguró que hubo dolo al seguir vendiendo tiquetes aun conociendo que esos servicios no se iban a prestar.

“La aerolínea Fast Colombia S.A.S. (VIVA) mantuvo abiertos sus canales comerciales para la venta de sus servicios hasta unas horas antes de cerrar las operaciones evidenciando dolo por parte de la compañía”, precisó.

Igualmente, en la denuncia se enunció que “la aerolínea sabiendo que no podía cumplirle a sus usuarios los mantuvo en error, generándoles expectativas respecto de sus vuelos que no podía materializarse” además “a la fecha la aerolínea no ha realizado reembolso alguno a los miles de afectados, vulnerado con ello el patrimonio económico de los colombianos que adquirieron sus servicios”.

Dijo que las consecuencias son muy graves tanto para trabajadores como para los afectados.

“Esta actuación desplegada por Viva generó la afectación al derecho fundamental de locomoción de miles de colombianos y obedeció, presuntamente, a presiones indebidas frente a las autoridades administrativas para acelerar la decisión respecto del trámite de integración con otra aerolínea solicitada meses atrás”, afirmó.

Sobre Ultra Air dijo que mantiene vigilancia y permanente monitoreo a esta situación para evitar que pase lo mismo que con Viva Air.

“Nosotros, con la Superintendencia de Transporte, estamos obteniendo toda la información -estados financieros actualizados- sobre el estado de balances de pasivos y activos para determinar: uno, hay un proceso de un crédito que está tramitando si efectivamente se va a dar la capitalización y el acompañamiento necesario, pero también advertir a nuestros pasajeros los riesgos que se están padeciendo”, precisó.

Demanda

El Tribunal administrativo de Cundinamarca aceptó la demanda que radicaron los trabajadores sindicalizados de Viva Air en contra del director de la Aeronáutica Civil, Sergio Paris y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, alegando que no resolvieron a tiempo la integración de Avianca y la aerolínea.

En el mismo sentido, el Tribunal acogió la solicitud de medidas cautelares que habían hecho los trabajadores, lo que implicaría que se deben reparar a los trabajadores ante de los usuarios u otro afectado.