La democracia está en peligro: Petro cuestiona lo que sucede en Perú y El Salvador

En medio del IV Foro Colombia - Unión Europea: Inversiones europeas digitales, verdes y justas para un crecimiento sostenible e inclusivo. La Paz Total; el presidente Gustavo Petro habló de lo cambios que vienen con su Gobierno asegurando que son una necesidad para realmente darle un giro al país. Sin embargo, aseguró que no es una tarea fácil y más aún cuando en el hemisferio está en riesgo la democracia, refiriéndose a lo qué pasa en Perú y en El Salvador.

“La democracia está en peligro, el fundamento democrático construido por luchas sociales, muchas veces heroicas, dramáticas como que a los europeos les costó 50 millones de vidas, no hace mucho, tratar de reconstruir la idea democrática en Europa. Está cuestionada la idea de la democracia. Solo tenemos que mirar nosotros hacia el sur, un presidente preso, hacia el norte campos de concentración hay que mirar hacia dentro de nosotros mismos”, dijo el jefe de Estado.

Ante estos riesgos el presidente Petro aseguró que urgen cambios en el país, que vayan de la mano de un acuerdo nacional, incluso propuesto por el ELN, de las reformas y de procesos de paz reales

“Pero no es un acuerdo nacional para ver cómo el presidente de izquierda se arrodilla y sigue haciendo lo mismo que hacían los anteriores presidentes ese es otro engaño eso no entender el electorado colombiano. No es que el presidente de izquierda haga lo que de le dé la gana, el acuerdo nacional es colectivo y para hacer transformaciones”, dijo el jefe de Estado.

Finalmente, aseguró que los procesos de paz se deben cumplir para lograr los cambios y mantener la democracia, por eso insistió una vez mas en una reforma agraria que le entregue las tierras a los campesinos y así cumplir con el primer punto del Acuerdo de Paz con las Farc.