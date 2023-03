Petro se defiende ante críticas por decir que no estuvo con su hijo en su infancia

En una entrevista con la revista Cambio, el presidente Gustavo Petro aseguró que no crió a su hijo Nicolás Petro debido a las condiciones en las que se encontraba en ese momento y porque estaba en la clandestinidad debido a su militancia en el M-19. Esta confesión trajo cientos de críticas en las redes sociales, por eso el presidente Petro se defendió de los señalamientos.

“Como si no lo hubiera escrito antes de ser presidente. Solo se necesitaba leer mi libro. Hacen noticia algo que está escrito incluso hace años”, dijo el presidente y además adjuntó la imagen de su libro en la que relata los hechos.

Y dice la imagen que adjunta, “y de nuevo, en un gran operativo militar, me trasladaron en un camión a Bogotá, esta vez a la cárcel La Picota, donde cumpli el resto de mi condena. En total, estuve en cuatro cárceles en año y medio. En esta última pasé la mayor parte del tiempo. Allí conocí a Nicolás, mi hijo recién nacido. Cuando lo recibí en brazos, sentí una impresión profunda. Me sorprendió que su mirada de bebé era muy triste. Fue muy extraño conocer a mi primer hijo en la cárcel, sabiendo que no lo volvería a ver en mucho tiempo”.

Quien también reaccionó a las críticas fue la jefe de Despacho de la Presidencia, Laura Sarabia.

“Es llamativo ver a algunas personas criticar al presidente por una situación personal y familiar que contó detalladamente desde 2021 cuando publicó su libro. Ahora, nadie tiene la obligación de leer, eso es claro, pero informarse es importante para el debate público”, trinó la alta funcionaria.