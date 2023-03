Se reabrió la reserva El Malmo en Tunja (Boyacá)

Tunja

David Rodríguez guía turístico de la reserva natural de El Malmo, explica que está compuesta por 160 hectáreas, con unos 3200 metros de altura, 1200 metros de recorrido con tres estaciones y con visita de 20 personas máximo.

“El espacio está delimitado con señales, sendero ecológico y acompañamiento de informantes turísticos. Van a encontrar una caseta de ingreso y botiquín”, explicó.

Entre tanto, Rosa Guzmán, coordinadora de Turismo de Tunja, dice que para ingresar a El Malmo no hay cobro y los puntos de información Casa del Fundador en la Plaza de Bolívar y la página de la Alcaldía de Tunja.

“Aquí se va a encontrar fauna y flora característica de estos bosques húmedos. Lo principal es el avistamiento de aves, también orquídeas bosque nativo y todo lo que es frailejones”, dijo.

Dentro de las recomendaciones para los turistas que visiten la reserva natural El Malmo están: no arrojar basuras, no acceder con vehículos, motos y bicicletas, no se puede acampar ni hacer fogatas, ni fumar y mantener silencio para no espantar a las aves.

“De miércoles a domingo de 7 am a 3 pm los turistas podrán hacer los recorridos por la reserva natural de El Malmo”, explicó.