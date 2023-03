Al Oído: PAZ TOTALmente perdida, ¡libertad y orden!

En diferentes regiones del país la violencia se incrementa, las masacres no paran, siguen asesinando firmantes del acuerdo de paz, extorsionan empresarios, continúan los enfrentamientos del ELN con el Clan del Golfo y la desesperanza aumenta, pues todo esto se da en medio de los diálogos de paz.

Luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara suspender el cese al fuego bilateral que se había pactado con el Clan del Golfo desde el pasado diciembre, y exigiera reactivar operaciones contra este grupo, quedan varias reflexiones.

La primera es que eso de “vivir sabroso en la Colombia Potencia Mundial de la Vida”, se quedó en una idea taquillera de campaña. No solo en las regiones hay preocupación por parte de tantos ciudadanos, también se ha denunciado el descuido en la implementación del acuerdo de paz, entonces, ¿de qué paz total hablamos?

Y, por supuesto, la pregunta a la que llegamos con bastante angustia: ¿Dónde está el comisionado de paz, Danilo Rueda?

Un comisionado que trabaja con desorden, que no tiene una estructura en la negociación, y que además no se habla con la principal cabeza del ELN en la conversación, Otty Patiño, pues no le contesta chats y no le da espacios para reunión.

Tampoco se habla con Pablo Pardo, director de Fondo Paz, quien hace dos meses está buscando cita con el comisionado sin ningún éxito, y mucho menos se ha reunido con el director del Partido Comunes, Rodrigo Londoño.

Es evidente que la implementación del acuerdo de paz no es una prioridad para el comisionado. No tiene canal de comunicación con su equipo, el desorden interno es tal que llevan siete meses intentando hacer un organigrama, y aún no saben cuáles son las cabezas ni cómo funcionan.

Presidente, la ciudadanía apoya que usted retome la mano dura con el Clan del Golfo, pues pese a intento de paz siguieron atacando, pero también rechazamos que continúe en el cargo el comisionado.

Usted decía que el expresidente Iván Duque no escuchaba, hoy que usted es el mandatario, le pedimos que escuche, que dejen de crear novelas y narrativas para Twitter, y retomemos eso de libertad y orden; nuestro lema nacional.

Recordarlo no es llamar a un golpe de estado, es simplemente exigir un derecho de todos: el derecho a la seguridad y la vida.