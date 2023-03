No estamos criticando al Gobierno, esto no es un tema de oposición: presidente FND

El gobernador del departamento del Quindío habló en los micrófonos de Contrarreloj acerca de la propuesta de la Federación Nacional de Departamentos de defender la Constitución y de construir país a partir de las regiones con la intención de lograr tener un país en “libertad y orden”, haciendo alusión a la frase que acompaña al escudo nacional.

Según explicó el gobernador, esta es una iniciativa busca ayudar a la construcción de un país más igualitario y apartado de todo tipo de tinte político.

“Nosotros enviamos una carta al Gobierno contándole después de escuchar las quejas de varios gobernadores del país acerca del riesgo electoral. Ahí se habló de “libertad y orden”, señaló.

El gobernador afirmó que luego de enviar la carta a Presidencia, la respuesta de parte del Gobierno fue casi que inmediata y a partir de esa petición han visto acciones contundentes en contra de los grupos armados y delincuenciales en el país.

“Le dijimos al presidente que queríamos un país en “libertad y orden”, al día siguiente toma la buena decisión de levantar ese cese al fuego bilateral que había sido confundido sin entender la buena voluntad del Estado y seguían delinquiendo como si nada e intimidando a la población”, explicó.

“Es un mensaje muy claro, un mensaje de país, ahí están todos los partidos de todas las gobernaciones del país”, agregó.

Jaramillo hizo énfasis en que no hay ningún tipo de plan o estrategia política detrás de la iniciativa y que solo es un clamor nacional de todos aquellos que se identifican con el escudo.

“No estamos criticando al Gobierno, esto no es un tema de oposición. Estos personajes han aprovechado la buena voluntad del presidente para seguir delinquiendo. Le hablamos al presidente con la verdad y respeto, no hay quien conozca las regiones mejor que nosotros mismos, un país que no está unido va a ser muy difícil sacarlo adelante”, Señaló.

Finalmente, que la intención de parte la Federación Nacional de Departamentos es que pase la tormenta y por eso se reunirán de nuevo con el Gobierno el próximo jueves con el fin de conocer el mapa de riesgos electorales en los diferentes departamentos y municipios del país.

Escuche la entrevista completa aquí: