No creo que la reforma a la salud deba hundirse, no le conviene al país: Alejandro Gaviria

No creo que la reforma a la salud deba hundirse, no le conviene el país: Alejandro Gaviria

El exministro de Salud Alejandro Gaviria pasó conversó con Sigue La W sobre el desacuerdo que tiene con el Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con la reforma a la salud. El exministro se mostró de acuerdo con el presidente de la Cámara, David Racero, quien en los micrófonos de La W aseguró que “es falso que la reforma a la salud se haya hundido”.

Según Gaviria, “la reforma a la salud no está hundida, lo que pasó es que perdió un apoyo político importante, y la consecuencia es que va a ser que su tránsito legislativo va a ser mucho más difícil”.

De igual manera, hizo una “predicción” de lo que pasará con esta reforma, “en esta legislatura no se va a aprobar, el Gobierno tenía una intención cuando la llevó a sesiones extraordinarias del Congreso, que se aprobara en esta legislatura, que estuviera aprobada en junio, pero con esta nueva dificultad política eso no va a pasar”.

No obstante, fue tajante al decir que no por eso, la reforma a la salud está hundida, “seguirá su tránsito que va a ser difícil y probablemente el Gobierno tendrá flexibilidad, pero yo no creo que debe hundirse, eso no le conviene el país”.

Lo que sí debería pasar, según Gaviria, es que se siga trabajando para alcanzar un consenso. Yo creo que había un consenso alrededor de ciertas cosas. Pero la ministra y el Gobierno quiso ir más allá y ahí es cuando surgen las dudas.”

Por último, Gaviria indicó que el proyecto tiene que incorporar nuevamente el sistema de aseguramiento con algunos cambios, “tiene que haber una gente bien definida para que haga las auditorías, la gestión de riesgo integral en salud, que coordine la atención del paciente, que acaben con la fragmentación que lo pone el mismo proyecto”.

Escuche la entrevista completa a continuación: