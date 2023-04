Familia de joven denuncia que murió en vehículo de la Policía en extrañas circunstancias

A través de un video, el teniente coronel Camilo Torres, comandante operativo de Seguridad Ciudadana número 3, entregó a Sigue La W la versión de la Policía Nacional sobre la muerte de Anderson Beltrán, un joven de 30 años, al interior de un bus de la institución.

“En la localidad de Bosa se presenta un motivo de Policía el cuál es atendido por personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, momentos en que un sujeto golpeaba a su hermana en vía pública. Esta persona iba a ser dirigida al centro de traslado al encontrarse en alto grado de exaltación”, dijo.

“Al interior de un bus institucional, con una de sus prendas de vestir, se ahorca suspendiéndose de una de sus puertas. El funcionario que conducía el vehículo, al darse cuenta, trata de darle los primeros auxilios, pero ya había perdido su vida”, agregó.

En comunicación con Sigue La W, Leidy Beltrán, hermana del joven, se mostró en desacuerdo con la hipótesis que entregó la Policía porque ella estaba con él.

“Nosotros nos encontramos en Bosa Centro con mi hermano y hubo una riña en la que los patrulleros nos llevaron para la estación de La Tequendama. A penas llegamos allá, una policía me dijo que me fuera, en ese momento mi hermano comenzó a gritar y ninguno me quiso ayudar”, aseguró.

“La patrullera se me reía, era grosera. Estuve como una hora y le dije que me colaborara soltándola porque él tenía que trabajar”, agregó.

Posteriormente, relató que su madre tuvo una corazonada y fue hasta el lugar en donde lo tenían para pedir que lo soltaran, momento en el que se llevó la amarga sorpresa de la muerte de su hijo.

“En el momento pensé que quizás se quedó dormido, entonces me fui para la casa. Mi mamá, como a las 8:00 le entró el desespero a ver si me sueltan mi hijo. Cuando ella llegó ya estaban haciendo el levantamiento del cuerpo”, mencionó la hermana del fallecido.

“Los policías dicen que se ahorcó con la camisa, pero no creo. Él nunca atentó contra su vida, él no tenía problemas”, añadió.

Finalmente, señaló que el dictamen de Medicina Legal se lo entregarán hasta dentro de mes y medio.