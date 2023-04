Ataque sicarial dejó gravemente herido a un concejal de Piamonte, Cauca 

Un concejal del municipio de Piamonte, Cauca, recibió cinco disparos de arma de fuego en medio de un ataque sicarial perpetrado en zona rural de esta localidad del sur de la región caucana.

Como resultado del suceso violento, el corporado Carlos Uribe Ordóñez Palacios, se debate entre la vida y la muerte después de recibir cinco impactos de arma de fuego cuando se encontraba en un establecimiento comercial del corregimiento Miraflores, a 40 minutos de la cabecera municipal de Piamonte.

El secretario de gobierno municipal, Anderson Rojas, explicó que inicialmente el herido fue remitido hasta el sector conocido como El Muelle y posteriormente trasladado hasta el hospital José María Herrera de Mocoa, Putumayo.

Lea también: Descartan que cilindros instalados en el sur del Cauca tuvieran explosivos

Le puede interesar: Un grupo armado asesinó a dos personas en el centro del Cauca

“Desconocemos si el concejal tenía o no amenazas, si existían no las denunció. Él trabaja como los otros concejales con toda la comunidad. No sabemos las circunstancias que llevaron a este lamentable hecho”, aseveró el secretario.

El suceso ha generado el rechazo de la población, entretanto, las autoridades anunciaron la realización de un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación.

Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para conocer los móviles del atentado y dar con el paradero de los responsables.

En esta zona del Cauca hacen presencia las disidencias de las Farc y estructuras del ELN.