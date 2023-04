CIDH: piden investigar presunta desaparición de soldado a manos de compañeros

La Corporación Opción Jurídica denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la desaparición (aparentemente forzada) del soldado Hernando Díaz Arroyo en 1993. Lo anterior, para que asuma conocimiento del caso ya que las investigaciones internas en Colombia no han arrojado resultados 30 años después de la ocurrencia de los hechos.

De acuerdo con la información, en el proceso se ha mantenido una disputa entre los superiores del soldado (aseguraron que desertó) y otros militares y la familia, quienes aducen la comisión de una desaparición forzada por parte de los compañeros del soldado, por motivos al parecer personales que aún se mantienen en las sombras.

“Es más él no tenía ninguna razón de desertar, el salía de permiso todos los fines de semana, no prestaba guardia, se dedicaba a la limpieza y mantenimiento de las casas de los oficiales y sub oficiales, tenía libertad los fines de semana para ir a su casa y regresaba sin inconvenientes entonces por qué razón iba a desertar?” sentenció el soldado Carlos Alberto Bovea quien dijo que lo de la deserción es “cuento” y de hecho sostuvo que lo querían presionar para que no hablara de desaparición forzada.

A su vez, la organización de víctimas detalló que en vista a la falta de avances en las investigaciones, la familia del soldado Díaz Arroyo no ha podido tener sosiego y tampoco una indemnización por la aparente pérdida de su hijo en las filas del Ejército.

“Pese a todos los trámites agotados, la situación de violación de derechos humanos de la que fueron víctimas Hernándo Díaz Arroyo y sus familiares no ha cesado, pese a que se han intentado los recursos internos disponibles, ellos no han sido eficaces para garantizar que las violaciones cesen y que los derechos a la justicia y a la verdad se satisfagan” indicaron.

Por todo lo anterior, además de la solicitud para que la CIDH asuma la investigación, pidieron que en caso de considerarlo, la Comisión determine ordenar la reparación correspondiente a los familiares del soldado, también un acto público de responsabilidad del estado, avances en la justicia sobres los responsables y se limpie el nombre del exmilitar al haber sido señalado de “desertar”.