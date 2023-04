Inician levantamiento de tramo de ciclorruta en Bucaramanga

Bucaramanga

Sorprendidos quedaron algunas personas luego de que se conocieran algunos vídeos en donde se estaba retirando los separadores de las ciclorrutas que están ubicadas en la calle 55 entre carrera 15 y 21, esta decisión ha sido rechazada por colectivos y biciusuarios.

Yenny Mariño, consejera de juventudes cuestionó la decisión anunciada por el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y dijo que “nosotros tenemos 20 kilómetros de ciclorrutas ya construidos en Bucaramanga y el alcalde en campaña se comprometió a hacer 15 kilómetros más que no sabemos por qué no los ha hecho”.

“Retrocedimos porque no conocemos el boletín técnico de por qué se van a levantar unos tramos y otros no, es decir no se ha estudiado la medida técnica y lo segundo es que no entendemos por qué no hubo debate público frente al tema de las ciclorrutas y tercero en plena movilidad sostenible Bucaramanga retrocede con esto”, agregó Mariño.

Por su parte, el concejal Cristian Reyes también se refirió a este hecho que tiene en conmoción a algunos sectores de la ciudad por el retiro de estos bolardos y señaló que la cicloinfraestructura debe garantizar la seguridad de las personas que las utilizan y no se estaba presentando esto, además que se espera que pronto inicie por este sector un proyecto vial y eso iba a hacer que se tuvieran que re ubicar.

“Las ciclorrutas no están funcionando, se volvieron parqueaderos, moto rutas, había doble sentido y algo muy grave que estaba pasando es que se estaba convirtiendo en un canal de fuga de los delincuentes que iban en moto”, agregó el corporado.

“Estamos levantando unos sectores de la ciudad en un trabajo coordinado con los vecinos de los sectores y con los comerciantes para que podamos tener un sistema de ciclorrutas conectado y amigable. Vamos a levantar algunos tramos y la idea es que se pueda con expertos y comunidades afectadas dar una solución a los ciudadanos afectados”, dijo el alcalde del municipio.