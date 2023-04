“Garavito tenía un pacto con el diablo”: Rafael Poveda entregó detalles de su nuevo libro

El periodista, productor y realizador Rafael Poveda incursiona en el mundo de la literatura con el lanzamiento de su libro ‘A la sombra de Garavito’, el cual presentará en la Feria del Libro de Bogotá.

En entrevista con W Fin de Semana, el periodista de ‘Testigo directo’ aseguró que este libro fue escrito junto con Cristian Valencia y es el resultado de más de 20 horas de entrevista con Luis Alfredo Garavito en la cárcel de Valledupar. “Es un libro que los escribimos con el alma y no es una apología del delito ni tienen nada de revictimización de los niños que murieron en las manos de Garavito”.

“Ha sido el mayor desafío de mi vida, yo he hecho muchos reportajes en mis 40 años como periodista y nunca había tenido que afrontar algo como esto. La primera entrevista fue en 2001, cuando mi hijo tenía 10 años, la misma edad de las víctimas de Garavito”, agregó.

Por esto, según resaltó, luego de su primera entrevista con Garavito salió convencido que tenía que contar la historia. “Nunca le preguntamos cómo mató a alguien, nunca. No era un tema de revictimizar a nadie, nos interesó mucho el por qué, eso era lo principal. Él siempre anda con una biblia, habla de su cercanía con Dios, que ha estado naturalmente arrepentido. Yo no sé si eso sea verdad porque él también es un actor”.

Sumado a esto, dejó claro que “yo no lo veo arrepentido, yo no sé si una persona así puede cambiar, pero no puedo acusarlo como si yo fuera Dios.

Por último, el periodista recalcó que “Garavito tenía un pacto con el diablo, estoy seguro. Le gustaba leer libros sobre satanás, era admirador de Hitler, de Pablo Escobar, era un tipo obsesionado con la película ‘El silencio de los inocentes’. Me contó que cada vez que tomaba y escuchaba ‘5 centavitos’ y él comenzaba a tener una gran urgencia de llevarse un niño”.