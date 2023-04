Alcaldía de Cartagena cuestionada por solicitar $19.000 millones sin detalles de inversión

Una solicitud de incorporación al presupuesto por la suma de $19.656 millones realizó el alcalde de Cartagena, William Dau, al Concejo Distrital, a través de la Secretaría de Hacienda. Recursos que corresponden al pago realizado por la empresa Dow Química, ante el derrame ocasionado en la bahía de la ciudad.

“Estos recursos son producto de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, que ordenó a la sociedad Dow Química de Colombia S.A. pagar esta millonaria suma por los daños ambientales ocasionados a la Bahía de Cartagena debido a un derrame químico ocurrido el 19 de junio de 1989″, indicó la alcaldía.

Desde el Concejo Distrital la secretaría de hacienda, Diana Villalba, manifestó que el juzgado estableció que el Distrito debe ejecutar el presupuesto a través de su corporación ambiental, el Establecimiento Público Ambiental (EPA), entidad que sería la encargada de realizar las acciones de mitigación correspondiente.

La carencia de detalles en la inversión fue el principal cuestionamiento realizado desde la plenaria, donde se advirtió que los recursos podrían ser direccionados de una forma inadecuada si no se le práctica el debido análisis de la ejecución.

“Una de las inquietudes es el plan de acción de los diferentes programas que tiene que hacerse con base en lo que planteaba la Procuraduría Ambiental, que inclusive pide una línea de base para arrancar. Toca ver el resuelve de esa jurisprudencia porque existe una inquietud, en tiempo real CARDIQUE y hace tiempo atrás INVEMAR muestra una forma de jurisdicción distinta”, dijo el presidente de la Comisión del Plan del Concejo, Cesar Pion.

Además, se cuestionó el hecho de que, en el Plan de Desarrollo del alcalde no se cuente con metas dirigidas a la Bahía de Cartagena las cuales permitan el apalancamiento de esta millonaria inversión.

“Entendemos la preocupación respecto de que no existan metas o programa dentro del Plan de Desarrollo, particularmente dirigidas a este aspecto de la Bahía, no obstante, como quiera que nos encontramos ante el cumplimiento de una orden judicial ellas deberán irse tramitando, para ello se han venido realizando las acciones necesarias alrededor del distrito y con su ente descentralizado que es el EPA”, sostuvo la directora jurídica del Distrito, Myrna Martínez.

Añadió, “desde el Distrito de Cartagena hemos llevado ante el Juzgado el plan de acción respecto del cual se va a tomar esos recursos y en los que se va a invertir, este plan de acción ha sido construido con la comunidad toda vez que el fallo ordenaba que este recurso se invirtiera en restablecimiento de la Bahía, con la participación de la comunidad”.

“Se vinieron surtiendo muchísimas mesas de trabajo donde se han construido cuatro líneas de acción en las cuales se invertirán estos recursos para efectos de impactar tanto el restablecimiento de la Bahía, como el beneficio de la comunidad que está allí habitante en la zona circundante de Mamonal y su Bahía”, manifestó Martínez.

Puntualizó que el Distrito debe recibir los $19.656 millones porque así lo definió juez, “CARDIQUE tiene unas competencias en materia de la Bahía no obstante el juez definió que tenía que ser el Distrito”.

El concejal Carlos Barrios aseguró que para realizar esta inversión se debe tener en cuenta el megaproyecto del Canal del Dique, “recordemos varios factores que van a suceder alrededor de la Bahía, la intervención que van a hacer a través del dragado del Canal del Dique, esto va a tener un impacto en las comunidades y cualquier inversión debe estar coordinada con este megaproyecto”.

“Cómo va a invertir el Distrito de Cartagena estos recursos si previamente no tiene competencias para acceder, el EPA no tiene facultad para poder tomar decisión, no veo al despacho del alcalde haciendo un convenio interadministrativo con el EPA que es la autoridad ambiental del Distrito. El EPA no tiene competencias para invertir los recursos en la Bahía, no vayan a terminar estos recursos en capacitaciones, en cosas raras, que realmente no lleven a la claridad de lo que el fallo judicial estableció que es la protección de este cuerpo de agua”, aseguró el concejal.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS COMUNIDADES

Las comunidades se pronunciaron frente a la discusión que se surtió en torno al proyecto de incorporación, asegurando que no hay claridad en la inversión y podrían estar en riesgo los $19.656 millones.

“El Alcalde abrió una cuenta que para nosotros es muy fugaz, estilo EDURBE, donde llegan los recursos y ahí se van; aquí tiene que ser claro el Alcalde en decir los $19 mil millones son para cinco planes porque todos los entregamos con costo y el Juez Cuarto autorizó esos planes. Hoy vemos que envían al Concejo todo lo que es la sentencia, mas no la constitucional donde está el valor que le están dando a la comunidad”, reprochó Marta Angulo Zapata, integrante de la comisión estratégica comunitaria.

Recalcó, “colocan esos recursos muy generales, aquí deben ser claro hacia dónde van destinado, tienen que ser claro que son para unos planes de restablecimiento ambiental de la Bahía y que no nos pase como muchas veces en el Distrito que los dineros los cogen para otras cosas, los meten en una bolsa común y los cojan para otras cosas”.

El integrante del comité ambiental de la Bahía de Cartagena, Wilman Herrera, acotó que duraron más de dos años trabajando junto con las autoridades ambientales para la construcción de los planes.

“Unos planes que le permitieron a la autoridad competente, en este caso al Juzgado Civil del Circuito, tener en cuenta verdaderamente la participación de las comunidades (…) teniendo en cuenta esta solicitud del alcalde de Cartagena no plasma los planes que nosotros trabajamos en conjunto con las comunidad, teniendo en cuenta que estamos hablando de un fallo constitucional; hay una orden perentoria a donde deben ir esos recursos, que por favor el Concejo nos tenga en cuenta y solicite al alcalde cuál sería el mecanismo o donde podrían invertirse esos recursos, porque de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en esa solicitud pareciera que fuera abierta”.

Los concejales convocaron una mesa de trabajo con las autoridades ambientales del orden local y nacional para analizar el tema. Cabe señalar que los $19.656 millones se encuentran en las cuentas del Distrito.