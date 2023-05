“Estoy aquí para acompañarte”: ‘Flor del Monte’ a los soldados del Ejército Nacional

Inspirada en la Rosa de Tokio, que enloqueció a los norteamericanos para la epoca de la Segunda Guerra Mundial, esta locutora radial que trabaja para la emisora del Ejército Nacional les habla todas las noches a los que esperan con ansiedad a su enemigo en el monte, en los lugares más reconditos de Colombia.

En Contrarreloj se entrevistó a ‘Flor del Monte’, nombre artístico para la amiga que aconseja, una amante que espera, una novia que entiende, una madre que lucha, algunas de las características de la compañera virtual para los soldados mediante la emisora del Ejército Nacional.

“¿Estás de guardia esta noche? No te me vayas a dormir el enemigo se acerca. Por eso estoy aquí, para acompañarte, para que no te sientas solo”, le dice ‘Flor del Monte’ a los soldados.

Así mismo, otros días ‘Flor del Monte ‘les lee cartas escritas por novias que se las envían para que su pareja la oiga en boca de esta mujer, que con su voz los tiene convencidos de ser su familiar. Así lo explicó en Contrareloj la también conocida “Novia de los soldados”.

“Este proyecto arrancó en septiembre del año 2002. Y soldados dicen que al escuchar la voz de aquella compañía en figura de mujer se imaginan a una rubia, alta y voluptuosa que les alegra las noches solitarias y les ayuda a ganar las guerras con el enemigo (...) la magía está en un mensaje de aliento en los momentos más difíciles de los uniformados”, aseguró ‘Flor del Monte’.

Escuche la entrevista completa de Flor en Contrarreloj aquí: