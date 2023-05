Gustavo Petro avala extradición de narco que quería “colarse” en la Paz Total

A través de la resolución 115 de 2023, el presidente Gustavo Petro dio vía libre a la extradición de Harold Antonio Ayala Pinedo, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos por los cargos de concierto para delinquir y lavado de activos.

Pinedo había sido una de las personas que mediante su representante había solicitado ser gestor en la búsqueda de la paz total. Sin embargo, el pasado mes de abril la Corte Suprema de Justicia estudió la petición y frenó en seco a quienes son pedidos por el Gobierno de Estados Unidos y pretenden utilizar la figura de ‘gestores de paz’ del Gobierno de Gustavo Petro para tumbar su extradición.

Sumado a esto, la Corte dejó constancia de las artimañas que quería utilizar este hombre y su representante legal al asegurar que los tiempos de requerimiento no coincidían y no había justificación alguna para ser un gestor de paz. “La Corte no permitirá que aquello sea utilizado como estrategia para evadir una extradición, máxime cuando, en cualquier caso, aquello no impide, legalmente acceder a la misma”.