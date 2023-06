Así se salvó la precandidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá

El excongresista Gustavo Bolívar anunció que se tomará una semana más para definir si será o no precandidato del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá luego de que Heidy Sánchez y Carlos Carrillo, precandidatos de esa colectividad, señalaran en Sigue La W que no les importa mover la fecha límite.

La periodista Kamila Correa contactó tanto a Sánchez como a Carrillo a través de WhatsApp y ambos estuvieron de acuerdo con que la comunicadora mostrara las conversaciones en las que avalaban que Bolívar moviera esa fecha límite para definir los precandidatos del Pacto.

Heidy Sánchez dijo: “por mi parte no hay problema que él se tome el tiempo que considere, sin embargo, si soy de la idea de que tenemos que tener respuestas, ojalá lo más pronto posible para definir el mecanismo democrático…”.

Eso sí, la precandidata aclaró que había sido el mismo Bolívar quien puso el plazo en una reunión que sostuvieron.

Por su parte, Carrillo señaló: “no tengo problema en que se tome su tiempo, el problema es que las otras candidaturas no pueden supeditarse a sus dudas”.

Y es que Bolívar expresó en Sigue La W que no ha tomado la decisión porque aún no termina los proyectos en los que está trabajando y puntualizó que para ser precandidato se debe tener el tiempo para recorrer Bogotá.

“No he dado el sí porque uno necesita estar 100% concentrado. Son cuatro años uno sentado en una silla o en los barrios 24/7, es ahí donde he tenido reparo porque no sé si alcance a terminar las novelas”, explicó.