Prácticas profesionales: Universidad del Tolima y Deportes Tolima firman nuevo convenio

Colombia

La Universidad del Tolima y el Club Deportes Tolima llevarán a cabo el Convenio No. 112, durante 19 meses, el cual permitirá a estudiantes de la Licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes realizar sus prácticas extrauniversitarias, pasantías y servicio social.

Los estudiantes adquirirán habilidades y experiencias para el futuro ejercicio de su profesión como parte de su formación integral y el aseguramiento de la calidad académica, tanto el alma máter como el Club pondrán a disposición espacios físicos como de formación.

Según el Club Deportes Tolima S.A., “estamos dispuestos a apoyar el compromiso adquiridos por la Universidad del Tolima para con los estudiantes y la sociedad. Reconocemos que se verá altamente beneficiada con la aplicación de los conocimientos, valores y destrezas que han adquirido los estudiantes en su proceso de enseñanza, a sus procesos y actividades profesionales”.

El presidente del equipo, César Camargo, y el gerente Germán Kairuz firmaron el convenido e hicieron un saque de honor para dar inicio oficial al proceso.

“Se hace realidad un sueño. Tener al Deportes Tolima aquí, en esta que es también la casa del Club. Quiero agradecerles por creer en la Universidad del Tolima, en esta casa de estudios que con sus ejes misionales le apuesta al desarrollo de los territorios en los cuales hacemos presencia”, afirmó Omar Mejía, rector de la Universidad del Tolima.

Por su parte, el presidente del Club Deportes Tolima, César Alejandro Camargo, aseguró que “el sector privado y la academia, de la que soy un fanático absoluto, deben trabajar juntos para lograr una sociedad mejor, no me cabe la menor duda. Nosotros como Deportes Tolima nos cabe una responsabilidad para empujar el deporte no solo a nivel profesional, en la Liga Femenina, sino además para impulsar a las instituciones que nos ayudan a crear un mejor deporte en el departamento.”